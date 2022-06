Apple WWDC 2022: iOS 16, neues MacBook Air, iPadOS 16 und mehr

Apples WWDC 2022 Keynote dreht sich normalerweise vor allem um Software. so auch dieses Jahr. Alles von iOS 16 und iPadOS 16 bis hin zu watchOS 9 und macOS Ventura wird diesen Herbst mit zahlreichen neuen Funktionen vorgestellt. Wir haben die Neuerungen kurz auf den Punkt für euch.

Vom 6. bis zum 11. Juni 2022 findet die Apple Worldwide Developers Conference 2022, kurz WWDC 2022 wieder vor Ort im Apple Park in Cupertino statt und die ganze Welt schaut live dabei zu.

Wallet, Maps und Fotos erhalten alle neue Funktionen und Verbesserungen, aber die grösste Änderung wird Car Play sein, das mit Autoherstellern an einer überarbeiteten Schnittstelle arbeitet, die nächstes Jahr erscheinen soll.

Die aktualisierte iPhone-Software, die im Herbst erscheinen wird, führt einen neu gestalteten Sperrbildschirm ein, der mehr Anpassungsmöglichkeiten bietet. Ausserdem kann man Widgets in den Sperrbildschirm einfügen. Mit Messages können Texte bearbeiten und direkt aus der App einen Rückruf tätigen. Ausserdem kann man mit SharePlay Videos aus der Messaging-App von Apple ansehen.

Im Vergleich zu den anderen Software-Updates, die in diesem Jahr erscheinen, wirkt WatchOS 9 eher wie eine gewöhnliche Version, die neue Watchfaces einführt. Aber es gibt auch verbesserte Funktionen zur Gesundheitsüberwachung wie die Möglichkeit, Schlafphasen zu überwachen und den Verlauf unregelmässiger Herzschläge aufzuzeichnen.

macOS Ventura

Das neue macOS 13 bringt auch eine überraschende Anzahl von Änderungen mit sich, darunter einen neuen Namen nach der südkalifornischen Küstenstadt. Als Highlight wurde der sogenannte Stage Manager gezeigt, eine neue Art des Multitaskings, die die App, an der man gerade arbeitet, in den Vordergrund stellt.

Beeindruckt sind wir auch von einer Funktion, mit der das iPhone bei Videoanrufen in macOS Ventura nahtlos als Webcam verwendet werden kann. Etwas was bislang man nur von Android kannte und auch bei weitem nicht so nahtlos.