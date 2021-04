iOS 15 Update auf der WWDC 2021: Neue Details kommen im Juni

Pauken und Trompeten waren das jetzt nicht, aber das Bild ist immerhin mehr oder weniger mysteriös. Sehen könnt ihr es auf der Event-Webseite von Apple , wo die Ankündigung der WWDC 2021 für den 7. Juni 2021 gelaufen ist. Es zeigt eine animierte Person, die gespannt ihr MacBook aufklappt und dann doch schnell leuchtende Augen bekommt. Um was es hier genau geht ist unklar, in der Brille der Figur spiegeln sich aber mehrere Symbole.

Apple kündigt die WWDC 2021 für den 7. Juni an. Erwartet werden neue Infos zu iOS, macOS und Co. (Bild: Apple)

Zu guter Letzt dürfen wir natürlich auch eine neue Version von watchOS sehen, mehr zu Apple TV oder auch zu iPadOS 15. Letzteres ist allerdings identisch zu iOS 15 und daher kommen wohl die meisten Funktionen der iPhones auf das iPad und eben auch umgekehrt. Wir lassen uns in diesem Fall einfach überraschen.

Wir haben übrigens schon eine Liste erstellt, in der wir darüber spekulieren, welche Modelle das neue Betriebssystem erhalten könnten. Dort stellen wir auch die These auf, dass das iPhone 7 aus diversen Gründen früher aus dem Update-Zyklus fallen könnte. Das ist aber nur spekulativ. Wir freuen uns jedenfalls auf die WWDC 2021 am 7. Juni und schauen einmal, was Apple dann für seine Nutzerinnen und Nutzer so bereithält.