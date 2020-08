Apple Watch 6: Grösserer Akku der Smartwatch im Netz aufgetaucht

Apple wird im September seine neuen iPhone 12-Modelle und sehr wahrscheinlich auch eine neue Smartwatch zeigen. Die Apple Watch 6 soll zudem ebenfalls einige Änderungen und Verbesserungen erhalten und eine davon ist nun auch im Netz zu sehen. Es gibt nämlich Hinweise über einen grösseren Akku in der neuen Apple Watch, die aus einer Datenbank in Südkorea stammen.

Verantwortlich für den Leak ist der Twitter-Nutzer Abishek Yadav, der den Eintrag in der Datenbank der südkoreanischen Regulierungsbehörde fand. Dort ist von einem Akku mit der Modellnummer A2327 die Rede, der zudem nur wenige Quadratzentimeter misst. Zudem wird die kleine Batterie in der Kategorie Fitness festgehalten. Da das Tracken von sportlichen Aktivitäten einer der Kernfunktionen der Apple Watch ist, dürfte somit recht schnell klar werden: Hierbei handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Akku der kommenden Apple Watch 6.

Apple A2327 Having 303mAh Battery Appears On Korean Certification.

May Be Upcoming Apple Earpods Charging Case. pic.twitter.com/CnfMOwAGWH

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 1, 2020