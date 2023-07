Apple Vision Pro ist dreieinhalb mal so teurer wie Meta Quest Pro

Lesedauer: 3 Minuten

Als der Preis des Headsets letzte Woche bekannt gegeben wurde, war ein Aufschrei in der Menge auf dem Apple Campus in Cupertino zu hören.

Apple Vision Pro 575 Prozent teurer als der Durchschnittspreis für VR-Headsets, der bei gerade mal 518 US-Dollar liegt. Das durchschnittliche Meta-Headset kostet 632 Dollar, das PlayStation-Headset von Sony 424 Dollar. Es soll Anfang kommendes Jahr 2024 in den USA auf en Markt kommen.

Apple auf dem Weg zur VR/AR-Revolution: Neues Headset angekündigt

In der aufregenden Welt der Virtual Reality und Augmented Reality hat Apple auf dem vergangenen WWDC 2023 den Vorhang gelüftet, nachdem die Gerüchteküche schon hoch brodelte. Bereits im Jahr 2021 gab es erste Berichte über Apples Pläne, ein VR/AR-Headset zu entwickeln. Das Unternehmen hat angeblich über 5000 Patente für das Gerät angemeldet, was auf ein beeindruckendes Engagement und entsprechende Investitionen in diesem Bereich hinweist. Nun sind weitere Details zum lang erwarteten Headset bekannt geworden.

Die technischen Spezifikationen lassen erahnen, dass Apple hier neue Massstäbe setzen will. Die Produktion des Headsets wird von Luxhare, einem Auftragsfertiger mit Sitz in VR China, übernommen. Allerdings gibt es nun Neuigkeiten, die auf einige Schwierigkeiten hinweisen. Laut einem Bericht in der Financial Times wurde das ursprüngliche Produktionsziel von einer Million Geräten innerhalb von 12 Monaten nach Markteinführung drastisch auf weniger als 400.000 Einheiten reduziert. Der Grund für diese Anpassung liegt in der enormen Komplexität des Produkts.

Insbesondere bereiten die Micro-LEDs, die für das Bildschirmpaar des Headsets verantwortlich sind, Probleme. Die hohe Fehlerquote dieser entscheidenden Komponente stellt eine Herausforderung dar und hat zu Verzögerungen in der Produktion geführt. Apple ist bekannt für seinen nahezu besessenen Umgang mit Qualität und Präzision, daher ist es keine Überraschung, dass man sicherstellen möchte, dass das VR-Headset, das immerhin das teuerste auf dem Markt sein wird, den hohen Standards entspricht.

Trotz dieser Rückschläge ist die Vorfreude auf das Apple VR/AR-Headset nach wie vor gross. Die Kombination aus Virtual Reality und Augmented Reality verspricht ein immersives Erlebnis mit nahtloser Integration in den Apple-Ökosystem. Es wird erwartet, dass das Headset über leistungsstarke Prozessoren, hochauflösende Displays und eine Vielzahl von Sensoren verfügen wird, um eine beeindruckende Benutzererfahrung zu bieten.

Ein Blick unter die Haube des Apple VR/AR-Headsets offenbart die beeindruckende technische Ausstattung. Die Brille selbst besteht aus einer Glasfront mit einem Aluminiumrahmen. Im Inneren sind fünf Sensoren und zwölf Kameras integriert, um eine präzise Erfassung der Bewegungen und Umgebungsinformationen zu ermöglichen. Das Headset verfügt zudem über zwei hochauflösende Displays, eines für jedes Auge, die zusammen eine Auflösung von 23 Millionen Pixel bieten sollen – eine deutliche Steigerung im Vergleich zum 4K-Standard mit 8.3 Millionen Pixeln.