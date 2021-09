Apple stellt neue iPhone 13 Modelle vor

Alles neu macht der Mai, der Herbst wiederum schl├Ągt mit bew├Ąhrtem Design und ein paar spannenden Neuerungen bei den iPhone 13 Modellen auf. Tim Cook und sein Team aus Cupertino pr├Ąsentierte heute die neuen iPhone 13 Modelle: das iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max. Alle Modelle bekommen eine neue Kamera spendiert und verf├╝gen ├╝ber die aktuellste 5G-Kompabilit├Ąt, die ausserdem auf viele neue Regionen ausgeweitet werden konnte. Des Weiteren erhalten alle Modelle einen neuen Akku, der zwischen 1.5 Stunden (iPhone 13 Mini) und 2.5 Stunden (iPhone 13 Pro Max) l├Ąnger durchhalten soll als bei den Vorg├Ąngermodellen.

iPhone 13 und iPhone 13 Mini

Die beiden Basis-iPhones kommen mit Apples neuem A15 Bionic Chip daher, der ├╝ber sechs Kerne in der CPU und vier Kerne in der GPU verf├╝gt. Zudem kommt eine 16-Core Neural Engine zum Einsatz, die f├╝r schnelle Lernprozesse zust├Ąndig ist. Als Betriebssystem kommt das neue, schicke iOS 15 frisch auf die Ger├Ąte, welches wie gewohnt ├╝ber einige neue Software-Features und Einstellungsm├Âglichkeiten verf├╝gt.

Beide Ger├Ąte kommen in den Speicherversionen 128 GB, 256 GB und 512 GB auf den Markt. Als Display kommt jeweils ein OLED Super Retina XDR Display zum Einsatz, welches ordentlich kratzfest mit einer Ceramic Shield Beschichtung versehen ist. Das iPhone 13 Mini ist dabei 5.4 Zoll gross mit einer Aufl├Âsung von 2340 x 1080 Pixel (476ppi) und das iPhone 13 mit 6.1 Zoll mit einer Aufl├Âsung von 2632 x 1170 Pixel (460ppi).

Kameras des iPhone 13 und iPhone 13 Mini

Ein besonderes Schmankerl wurde mit der Kamera versprochen. In der mittlerweile gewohnten Herdplattenoptik kommt bei den beiden kleineren neuen iPhones eine 12 MP Dual Kamera bestehend aus einer Weitwinkel- (f/1.6) sowie einer Ultraweitwinkellinse (f/2.4) ins Ger├Ąt. Eine Besonderheit sind die neuen, gr├Âsseren Lichtsensoren, die bis zu 47% mehr Licht einfangen sollen, was besonders bei schlechten Lichtverh├Ąltnissen f├╝r gute Bilder sorgen soll. Ausserdem sind HDR 10, hlg und Dolby Vision mit an Bord. Ein cooles Feature ist der neue Cinematic Mode, der beim Drehen von Videoclips helfen soll. Hierbei k├Ânnen aus dem Kinofilmbereich bekannte Effekte verwendet werden, der Fokus kann einfach gewechselt werden, automatisch die ausgew├Ąhlte Person verfolgt werden und damit mehr Lebendigkeit erzeugt werden. Ob das eine kleine Spielerei wird oder etwas Grosses, also bei Insta und Co Trends setzt, werden wir sehen. Die Technologie scheint Potenzial zu haben.

Die Frontkamera verf├╝gt ├╝ber 12 MP (f/2.2) und f├╝gt sich vorn ins iPhone 13 ein. Sie soll zum einen f├╝r FaceID zust├Ąndig sein und zum anderen f├╝r sehr gute FaceTime-Erlebnisse sorgen. Bei allen verbauten Kameras kommen True Depth sowie der Nachtmodus zum Einsatz. Auch der bisher nur dem iPhone Pro vorbehaltene Bildstabilisator kommt auf die beiden kleineren Ger├Ąte.

Preise und Verf├╝gbarkeit

Das iPhone 13 und das iPhone 13 Mini kommt in den Farben Schwarz, blau, weiss, pink und rot in den Handel. Preislich liegt das iPhone 13 Mini am “g├╝nstigsten” da: 128 GB kosten 799 CHF, 256 GB kosten 899 CHF, 512 GB kosten 1143 CHF.

Das iPhone 13 mit 128 GB kostet 879 CHF, mit 256 GB kostet es 999 CHF, mit 512 GB kostet es 1243 CHF.