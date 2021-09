Apple stellt Apple Watch Series 7 vor

Akku und Software

Der Akku der Apple Watch Series 7 soll bis zu 16 Stunden lang durchhalten – was wünschenswert wäre – und dank USB Type C superschnell aufladen, laut Apple um bis zu 33% schneller. Dabei ist das Retina-Display always on und auch bei den verschiedenen trackbaren Aktivitäten soll die Uhr gut mithalten.

WatchOS 8 kommt mit neuen Fitness Features. So wird dieses Mal besonders das Radfahren und Fitnessprogramme, die man einzeln oder virtuell in Gruppen absolvieren kann in den Fokus gestellt. Pilates, Radfahren und auch Meditationsübungen sind nun integriert, genauso wie Skigymnastik und der Fall-Sensor nun speziell auf das Velofahren ausgerichtet. Eine interessante Entwicklung, gerade auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie und die damit einhergegangenen Einschränkungen für viele Sportarten und Trends hin zu Einzelsport in den letzten Monaten.

Neue Watchfaces sind wie immer auch mit dabei, die sich individuell einstellen lassen. Durch die grössere Blickfläche wirken diese in der Präsentation sehr schick.

Preis und Verfügbarkeit

Die Apple Watch Series 7 kommt in neuen, frischen Farben daher. In Aluminium sind rot, grün, blau, schwarz und starlight erhältlich, in Edelstahl gibt es die Farben silber, schwarz und gold. Die Preise variieren stark je nach Material und Grösse der Uhr. Als Preis für die günstigste Variante werden 399 US-Dollar angegeben, die schweizerischen Preise reichen wir nach.