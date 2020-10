Apple iSearch: Neue Suchmaschine könnte Google-Suche Konkurrenz machen

“Hast du die Informationen schon geappelt?” – Klingt ein wenig seltsam, könnte aber vielleicht schon bald Realität werden. Denn hinter verschlossenen Türen soll Apple bereits seit Jahren an einer eigenen Suchmaschine für die Websuche arbeiten und so die Google Suche aus iOS und macOS verdrängen. Ein neuer Bericht im Netz deutet nun darauf hin, dass Apple es sogar nun relativ eilig haben könnte, da Google in den USA vor Gericht steht.

Apple Suche oder iSearch? Google vor Gericht und Apple muss sich beeilen

Apple kassiert von Google eine wahnsinnige Summe, nur damit die Google Suche weiterhin die Standard-Websuche im System bleibt. Der Betrag liegt zwischen 10 und 12 Milliarden US-Dollar und macht rund 20 Prozent der Service-Einnahmen von Apple aus. Doch das Blatt könnte sich in den nächsten Jahren wenden, da Google derzeit ernsthafte Probleme in den USA zu haben scheint, denn das Unternehmen steht für seine Suche vor Gericht. Genauer gesagt muss Google sich in den USA einem Kartellverfahren stellen.