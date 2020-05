iPhone SE (2020): Apple stellt günstiges iPhone mit viel Leistung offiziell vor

Viele Fans haben es sich gewünscht: Ein kompaktes iPhone mit High-End-Spezifikationen. Nun ist es in Form des Apple iPhone SE 2020 endlich erschienen. Zuletzt wurde in der Gerüchteküche immer wieder gemunkelt, welchen Namen das neue Apple-Handy haben könnte. iPhone SE 2 und iPhone 9 standen hier hoch im Kurs. Alle Behauptungen lagen an dieser Stelle aber falsch. Immerhin hatten die Leaker bei nahezu allen Spezifikationen recht und wir blicken tatsächlich auf ein sehr kompaktes Leistungs-Monster.

iPhone SE (2020): Apple A13 Bionic, kleines Display und ein günstiger Preis

Das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus galten bisher noch als der günstige Einstieg in die Apple Welt. Viel Leistung für wenig Geld wurde hier in den letzten Monaten geboten, doch aktuell war die nun fast drei Jahre alte Hardware auch nicht mehr und ein Nachfolger des iPhone SE wurde sehnlichst erwünscht. Das neue iPhone SE (2020) erfüllt nun diesen Wunsch und bringt topaktuelle Hardware mit. Als Symbol dafür steht der Apple A13 Bionic Prozessor, der auch im aktuellen iPhone 11 und iPhone 11 Pro zum Einsatz kommt und gar Qualcomms aktuellen Snapdragon 865 in die Tasche steckt und damit sogar das von uns getestete OnePlus 8 Pro.

Die weiteren Daten sind das vom iPhone 8 bekannte Retina-Display mit einer Auflösung von 1’334 x 750 Pixel. Das gilt natürlich für das Modell mit 4.7 Zoll Displaydiagonale. Als Anzeigetechnologie kommt im Modellen ein hochwertiges IPS-Panel (nein, kein AMOLED) zum Einsatz. Zudem kommt Apples aktuelle True Tone-Technologie zum Einsatz, die man von den grossen iPhones und iPad-Modellen kennt. Bei der Kamera setzt der Hersteller auf ein einfaches Single-System. Der 12 MP-Sensor ist höchstwahrscheinlich vom iPhone 8 entliehen und sollte ordentliche Bilder knipsen. Er sollte zwar der heutigen High-End-Konkurrenz hinterherhinken, ist aber wohl in Anbetracht des Preises zu verschmerzen. Fans von Touch ID können sich zudem über den Fingerabdrucksensor freuen. Face ID gibt es hingegen nicht.

Angaben zur Batterie macht Apple zwar traditionell nicht, aber da der neue Apple A13 Bionic wesentlich stromsparender zu Werke geht, könnte die Laufleistung hier einen kleinen Boost erhalten haben. Dank der rückseitigen Gorilla Glass-Verkleidung unterstützt auch das neue iPhone SE (2020) kabelloses aufladen. Zudem ist es nach IP67-Standard sicher vor eindringendem Wasser und Staub geschützt. Übrigens liegen die Speicheroptionen bei 64, 128 und 256 GB. Für ein Einsteiger-Smartphone sollte da für jeden etwas dabei sein. Der Vorgänger bot schlussendlich mit 64 und 128 GB nur noch zwei Speichergrössen.