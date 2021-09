Apple iPhone 14: Neue Gerüchte deuten komplett neues Design an

So soll das Display in der Front keine Notch mehr haben, sondern nur noch ein kleines Kamera-Loch. Entweder verschwindet Face ID im Rahmen darüber oder gar hinter die Anzeige. Ähnlich wie andere Smartphone-Hersteller ihre Frontkamera bereits hinter dem Display verstecken können. Die Kamera auf der Rückseite soll zudem wieder ins Gehäuse verschwinden und so seit Jahren wieder eine bündige Ebene mit dem iPhone 14 bilden. Zuletzt gab es ein solches Design noch mit dem iPhone 5s.

Laut Gurman ist vor allem das eher “kleine” Update vom iPhone 12 auf das neue iPhone 13 ein Indiz dafür, dass es nächstes Jahr noch einmal ordentlich zu Sache geht bei Apple und deutet das an, was Jon Prosser bereits leakte . Demnach soll das iPhone 14 weitreichende Änderungen bei Face ID, Display und Kamera erhalten. Zudem könnte das Sandwich-Design der bekannten iPhone 4- und iPhone 4s-Modelle aus den Jahren 2010 und 2011 wieder zurückkehren.

Das iPhone 13 war noch gar nicht vorgestellt, da gab es einen “Mega-Leak” zum Design des Modells für 2022. Ob das iPhone 14 aber dann tatsächlich so aussieht, ist weiterhin reine Spekulation. Allerdings schlägt nun eine weitere bekannte Quelle in die gleiche Kerbe. Der Bloomberg-Journalist Mark Gurman geht ebenfalls von einem neuen Design des Apple -Handys aus.

Geht nach Jon Prosser, so soll das iPhone 14 in 2022 so aussehen. Das Design erinnert stark an das iPhone 4s. (Bild: Front Page Tech)