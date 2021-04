Apple iPhone 13: Neue Bilder zeigen kleinere Notch

Das iPhone 13 dürfte dieses Jahr recht pünktlich im Herbst 2021 vorgestellt werden und eigentlich werden keine grossen Änderungen im Design erwartet. Eine Änderung hingegen könnte dann doch noch kommen und darauf warten Fans der Apple-Handys seit der Veröffentlichung des iPhone X in 2017. Neue Bilder zum Thema bestätigten anscheinend, dass das iPhone 13 endlich eine kleinere Notch bekommen könnte.

iPhone 13: Bilder eines Schutzglases zeigen Änderungen an Notch

Die Fotos stammen aus Zuliefererkreisen und zeigen eine Art Schutzglas oder Folie für das Display des iPhone 13. Erste CAD-Informationen, die für die Herstellung bestimmter Teile benötigt werden, sind im Netz bereits aufgetaucht. Damit dürfte die Fertigung solcher Schutzfolien kein Problem sein. Ob das Bild allerdings authentisch ist, steht noch nicht fest. Die Änderungen sind aber schon länger im Gespräch.

Demnach nimmt die Notch, also die Aussparung für die Frontkamera und Face ID, deutlich weniger Platz in der Länge ein. Das bietet deutlich mehr Platz für das Display und die dort liegenden Symbole. In der Dicke hingegen verändert sich diese wohl nicht. Der Lautsprecher für den Hörer soll auch nach oben in den Rahmen wandern, was ebenfalls auf dem Bild zu sehen ist, da dort plötzlich eine Einkerbung zu finden ist. Insgesamt sehen wir auf dem Bild alle bisher aufgetauchten Gerüchte zum Thema. Ob die Folie allerdings echt ist, bleibt unklar.