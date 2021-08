Apple iPad Mini 6 (2021): Neues Design durchgesickert

Und jetzt haben wir einen Blick auf das Design des kommenden Apple iPad Mini 6 (2021), dank David Kowalski von @xleaks7 und techordo. Das Tablet aus Cupertino sollte irgendwann in diesem Jahr erscheinen, obwohl es unklar ist, wann es auf den Markt kommen wird.

Dieses Jahr war ein grosses Jahr f├╝r die iPad-Tablets von Apple . Das Unternehmen hat bereits die iPad Pro-Serie mit seinem neuen M1-Chipsatz aktualisiert, was die Tablets n├Ąher an seine Laptops bringt als je zuvor.

Die neue Ausgabe des iPad Mini 6 hat ein quadratisches Design, ├Ąhnlich wie das jetzige iPad Pro Modell . Dazu geh├Âren ein flacher Bildschirm und eine flache R├╝ckabdeckung sowie d├╝nne, symmetrische Rahmen. Die Kamera auf der Vorderseite des Ger├Ąts befindet sich auf dem oberen Rand, w├Ąhrend die R├╝ckseite eine gr├Âssere Single-Lens-Kamera in der linken Ecke zu haben scheint als bisher. Sowohl die Einschalttaste als auch die Lautst├Ąrketaste befinden sich auf der Oberseite des Ger├Ąts, aber die Quelle kann nicht best├Ątigen, ob es sich dabei nicht um einen Herstellungsfehler der Aluminiumvorrichtung handelt, also nehmen wir das noch nicht zu ernst.

Die technischen Daten des Apple iPad Mini 6

Wir wissen noch nicht viel ├╝ber die technischen Daten dieses Ger├Ąts, aber es ist unwahrscheinlich, dass Apple den M1 Chip in diesem Ger├Ąt einsetzen wird. Es gibt auch Berichte, dass das iPad Mini 6 das neue Mini-LED-Display des Unternehmens haben wird, das in der 12.9-Zoll-Version des iPad Pro verbaut ist. Das bedeutet, dass das Ger├Ąt in Bezug auf die Displayqualit├Ąt zu den besten Ger├Ąten geh├Âren wird, zumindest im Apple-Sortiment.

Da der M1 Chipsatz in diesem Ger├Ąt nicht zum Einsatz kommt, ist davon auszugehen, dass das iPad Mini 6 2021 mit einem der Bionic-Chips ausgestattet sein wird, die Apple selbst produziert. Das Tech-Unternehmen hat bereits ├Ąltere Chips f├╝r dieses Ger├Ąt gew├Ąhlt, so dass es m├Âglich ist, dass der Bionic-Chip aus dem letzten Jahr in diesem Ger├Ąt zum Einsatz kommt.