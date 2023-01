Apple iOS gewinnt an Boden

Der Mobilfunkmarkt ist zunehmend wettbewerbsintensiv geworden, da führende Unternehmen wie Apple und Google um die Vorherrschaft unter den mobilen Betriebssystemen kämpfen. Und es ist doch immer noch Bewegung drin! Im vierten Quartal 2022 hat das Apple-Betriebssystem iOS beim weltweiten Marktanteil gegenüber Android an Boden gewonnen. Laut aktuellen Zahlen verzeichnete Apples iOS im vierten Quartal einen Anstieg des weltweiten Marktanteils und kontrolliert nun fast ein Drittel des Marktes für mobile Geräte.

Analysen sehen Apple gewinn auf dem Mobilfunkmarkt in der Konzentration Cuptertinos auf User-Erfahrung, innovative Designs und Qualität. Mit der Einführung seines aktuellen Flaggschiffs iPhone 14 Pro Max hat sich Apple einen Wettbewerbsvorteil verschafft und noch mehr Menschen für seine Plattform gewonnen. Android verliert in Schlüsselmärkten wie China aufgrund mangelnder Innovation und Fragmentierung Marktanteile, was die Kundschaft veranlasst hat, zu Apple zu wechseln.

Android dominiert den Markt

Android dominiert nach wie vor den Markt für mobile Betriebssysteme. Apples iOS gilt jedoch als benutzerfreundlicher und verfügt über ein breiteres Angebot an Apps.

Einer der Hauptgründe für die Dominanz von Android ist, dass es sich um eine Open-Source-Plattform handelt. Daher können die Hersteller sie relativ einfach und günstig für ihre Geräte verwenden. Dies hat dazu geführt, dass eine breite Palette von Geräten mit Android-Betriebssystem in allen Preislagen erhältlich ist.

Ein weiterer Grund für die Beliebtheit von Android ist, dass es in hohem Masse anpassbar ist. Man kann das Aussehen der Geräteoberfläche ändern, indem verschiedene Themen und Hintergrundbilder heruntergeladen werden oder andere Launcher aus Google Play Store Funktionen hinzufügen oder anpassen.

Trotz seiner vielen Vorteile hat Android auch einige Nachteile. Es kann recht ressourcenintensiv sein, was zu einer langsameren Leistung auf älteren Geräten führt. Ausserdem gibt es Unterschiede in der Qualität der verfügbaren Apps und der Geräte, was bei iOS anders ist.