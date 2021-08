Apple scannt Fotos mit iOS 15: Kampf gegen Kinderpornografie und Datenschutzprobleme?

Apple will zukünftig ab iOS 15 die auf dem iPhone und iPad gespeicherten Fotos durchstöbern. Klingt erstmal ziemlich nach einem Privatsphäre-Problem, doch die Angelegenheit ist durchaus komplex. Datenschutz-Institutionen und auch Edward Snowden sehen einen riesigen Verstoss gegen den Datenschutz und damit auch eine offene Tür für weiteres Eindringen in die Privatsphäre. Auch Nutzer:innen sind aktuell nicht begeistert und es entlädt sich ein Shitstorm nach dem anderen gegen Cupertino.

Ab iOS 15: Apple scannt lokal gespeicherte Fotos nach Kinderpornografie

Jetzt müssen wir allerdings ein wenig ausholen. Apple integriert eine Datenbank aus sogenannten Hash-Nummern im kommenden iOS 15 Update, die für den Abgleich mit den Fotos auf dem iPhone und iPad zum Einsatz kommt. Diese Datenbanken werden seit vielen Jahren von der Polizei weltweit genutzt. Auch E-Mail-Provider nutzen diese weltweit gültigen Hash-Strings seit Jahren, um kinderpornografisches Material frühzeitig und automatisiert zu erkennen. Doch wie funktioniert das? Wir erklären euch im Groben wie es geht, damit ihr euch ein eigenes Bild machen könnt:

Jedes Bild bekommt eine einzigartige Hash-Nummer, die aus den Daten des Fotos (Auflösung, Pixel, Farbe und weiteren Informationen) erstellt wird. Die von den Sicherheitsbehörden weltweit eingesetzte Datenbank enthält alle in den letzten Jahrzehnten gesammelten Hash-Nummern von kinderpornografischen Inhalten. Diese Nummern werden mit den Hash-Strings in den Fotoalben der iPhones und iPads abgeglichen, lokal auf dem Gerät und ohne Internetverbindung. Apple selbst hat also keinerlei Einsicht in eure Fotos auf den Geräten oder der iCloud. Hier werden nur Nummern miteinander verglichen. Meldet die Datenbank einen Treffer und schlägt bei Apple Alarm, dürfen sich Spezialisten und Spezialistinnen die Sachlage allerdings anschauen. Fehlalarme sind allerdings dank dem Hash-Nummern-Abgleich nicht möglich.

Kleines Beispiel: Solltet ihr Bilder von euren Kindern haben, wie ihr alle im See badet und diese auch mit der Familie teilt, wird der Scanner niemals anschlagen. Solche Fotos werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit niemals in der Datenbank der Ermittler für die Hash-Generierung landen. Der Hash-Wert der von euch getätigten Fotos kann also mit den Nummern aus der Datenbank nicht übereinstimmen. Zudem müsst ihr das Scannen aktiv manuell in den Einstellungen aktivieren, es ist also nie von Haus aus aktiv.