iOS 14: Apple stellt grösstes Update der iPhone-Geschichte offiziell vor von Marcel Laser

Apple iOS 14 bringt eine völlig neue Ordnerstruktur und sogar Widgets auf den Homescreen. (Bild: Apple)

Neues iMessage, besseres Apple Maps und dezentere Siri Die hauseigene Nachrichten-App iMessage bekommt ebenfalls eine kräftige Überarbeitung. So können Konversationen in einer speziellen Übersicht oben angepinnt werden, auf die ihr dann schnellen Zugriff habt. Das Chatten in Gruppenchats wird auch einfacher, da nun Direktantworten möglich werden und Gruppen können nun generell mit persönlichen Fotos und Icons individualisiert werden. Auch Highlights in Gruppen sind nun möglich um Personen direkt anzusprechen und diese können auch direkt darauf antworten. iPhone 12 Pro: So könnte Apples neues iPad-Pro-Phone aussehen Auch Apple Maps darf sich über ein grössere Überarbeitung freuen. Neben einem leicht überarbeiteten Interface, gibt es ganz neu auch Routen für Fahrräder. Auch werden für Fahrer von Elektrofahrzeugen entsprechende Ladestationen in der Maps-Übersicht angezeigt und können auch direkt gesucht werden. Zudem gibt es auch eine neue Guide-Funktion, die zusammen mit professionellen Partnern erstellt wurden. Sie geben zusätzliche Informationen zu weltweit interessanten Plätzen. Siri wird in iOS 14 zudem dezenter eingebunden und unterbricht nicht mehr die Nutzererfahrung indem sie als Vollbild-App eingeblendet wird. Stattdessen nutzt Apple ein dezentes Overlay im unteren Bereich und zeigt Ergebnisse wie eine Art von Benachrichtigungen an. Das Diktieren von Texten wird zudem “sicherer” indem die Berechnung dafür nun nur noch auf dem iPhone stattfindet und das Gerät nicht mehr verlässt.

Viele Änderungen in nahezu allen Bereichen des iOS-Systems. Auch neue Apps sind dabei. (Bild: Apple)

Neue iOS 14 Apps: Translate, Home, Car Keys und mehr Mit Translate stellte Apple heute auch eine von vielen neuen Apps vor. Translate ist ein in iOS 14 integriertes Übersetzungsprogramm, dass sowohl geschrieben Text als auch gesprochene Sprache direkt übersetzen kann. Wer will, kann übersetzte Phrasen abspeichern oder auch als Vollbild für die zu übersetzende Person angezeigt werden, um die Kommunikation zu vereinfachen. Auch die Home App wurde überarbeitet und ist die neue Anlaufstelle für eure Smart Home Steuerung. Dort könnt ihr alle Produkte steuern und bedienen, die mit Apple Home Kit kompatibel sind. Egal ob das einschalten von Licht, das ändern von Farben oder eben die Steuerung von anderen Smart Home-Elementen. Mit Car Key wird euer iPhone übrigens nun auch zum Autoschlüssel. Was bei Tesla seit Jahren normal ist, könnte mit dem iPhone nun für jeden Autohersteller zur Normalität werden. Denn mit Car Key könnt ihr euer Auto aufschliessen und starten, ohne das wirklich ein Schlüssel benötigt wird. Genutzt wird dafür eine eigene App vom Hersteller, die sich in die Wallet-App von Apple integrieren lässt. Der virtuelle Schlüssel kann übrigens mit Familienmitgliedern über iMessage geteilt werden, so das diese das Auto ebenfalls aufschliessen können. Car Key funktioniert erst einmal nur mit dem neusten BMW 5er, es sollen aber ab 2021 weiter Automarken und Modelle hinzukommen.

Die neue Home App wird zur neuen Steuerzentrale für das hauseigene Smart Home. (Bild: Apple)