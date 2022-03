Apple Homepod mini: Siri spricht Schwyzerdütsch

Läck Bobby! D’Siri kcha nummehr Schwyzerdütsch! D’Lüt vo Apple saget im Fall, dass sie wüd fascht alli verschiedeni Dialekcht us dr Schwyz verstoh – da kchönnt sie fascht mehr wie ikch.

HomePod mini kommt in die Schweiz – endlich

Es ist kein verfrühter Aprilscherz. Tatsächlich hat Apple sich nicht lumpen lassen und Siri in verschiedenste Sprachkurse geschickt, um so richtig international zu werden. Wir sind auf den Test des neuen HomePod mini unglaublich gespannt und werden euch an unseren Experimenten, um Siri mit unseren dialektalen Stilblüten so richtig herauszufordern, schon sehr bald teilhaben lassen. Es sei schon einmal gesagt: Es wird ziemlich lustig.

Soundfunktionen und HomeKit-fähig

Der neue HomePod mini kommt allerdings mit mehr Gepäck als bloss den neu erlernten Sprachkenntnissen. Er ist zwar mit knapp 8.5 cm im Durchmesser sehr klein, soll aber ein sehr gutes Sounderlebnis bieten. Apple verspricht ein rundum-Audioerlebnis, das auch funktionieren soll, wenn der HomePod mini an der Wand steht. Auch HomeKit wird voll unterstützt und macht das Smart Home um ein Gerät reicher.