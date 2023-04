Apple hat Samsung überholt. Bleibt es dabei?

Lesedauer: 2 Minuten

Fast das ganze Jahr 2022 hindurch hatte Samsung den höchsten Marktanteil unter allen Smartphones. In den letzten sechs Monaten, vor allem in den letzten zwei Monaten, geriet diese Position jedoch ins Wanken, da Apple langsam begann, das Unternehmen aus Cupertino als beliebtestes Smartphone zu überholen.

Neue Marktdaten zeigen, dass Apple in den ersten Monaten des Jahres 2023 den Hersteller aus Südkorea Samsung als beliebtester Smartphone-Hersteller weltweit abgelöst. Dies ist eine bedeutende Veränderung auf dem globalen Markt, da Samsung hier seit mehreren Jahren der dominierende Akteur ist. Ist diese Veränderung jedoch Teil einer längeren Tendenz oder nur ein kurzfristiger Trend?

In der heutigen Welt sind Smartphones für unser tägliches Leben unverzichtbar geworden. Vom Bearbeiten der E-Mails bis zum Surfen im Netz und in sozialen Medien verlassen wir uns auf diese Geräte für Kommunikation, Unterhaltung und Informationen. Dank des technologischen Fortschritts sind Handys leistungsfähiger und mit mehr Funktionen ausgestattet als je zuvor.

Weltweite Marktanteile der Top 5 Smartphonehersteller (in Prozent). Quelle: PocketPC.ch / Jeanrenaud / GlobalStats

Im Oktober überholte Apple den Marktanteil von Samsung um 0.2 Prozentpunkte. Trotzdem eroberte Samsung im darauffolgenden Monat mit 28.33 Prozent des Marktanteils seine Spitzenposition zurück. Im November und Dezember des vergangenen Jahres blieb der Marktanteil von Apple mit 27.48 Prozent bzw. 26.98 Prozent nur knapp dahinter.

Zu Beginn des Jahres 2023 ist das iPhone nun zwei Monate in Folge das führende Smartphone. Im Januar lag der Anteil von Apple bei 27.6 Prozent, während Samsung 27.09 Prozent des Marktanteils hatte. Im nächsten Monat sank der Anteil von Apple leicht auf 27.1 Prozent und der von Samsung auf 26.75 Prozent.

Derzeit gibt es weltweit schätzungsweise 6.84 Milliarden Menschen, die Smartphones benutzen. Davon haben 1.85 Milliarden ein Apple iPhone und 1.82 Milliarden ein Samsung-Gerät. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es sich bei diesen Zahlen nur um Näherungen handelt, da bekanntermassen viele Leute mehrere Telefone besitzen und auch nutzen. Sie könnten also auch sowohl Apple- als auch Samsung-Geräte gleichzeitig verwenden.

Andere Telefon-Hersteller machen einen deutlich geringeren Prozentsatz des Marktanteils aus. Xiaomi-Handys machten im Februar 12.29 Prozent des Marktes aus, während Oppo einen Anteil von 6.86 Prozent hatte. Die Smartphones von Huawei sind in im letzten halben Jahr zurückgegangen und erreichten im letzten Monat einen Marktanteil von 4.84 Prozent.

Kurzfristiger Trend oder eine Markttendenz?

Die jüngste Verschiebung des Smartphone-Marktanteils zugunsten von Cupertino hat sowohl unter Branchenexperten und -expertinnen als auch bei uns eine Diskussion ausgelöst. Während die einen Apples Überholmanöver als kurzfristigen Trend betrachten, glauben andere, dass es sich um eine Tendenz handelt, die sich in Zukunft fortsetzen wird.

Jene, die für einen vorübergehenden Trend argumentieren, verweisen auf die jüngsten Produktveröffentlichungen von Apple, insbesondere auf die iPhone 14-Serie. Die starken Marketing- und Werbekampagnen von Apple haben ebenfalls wieder zum Hype und der Begeisterung für die neuen Produkte beigetragen.

Diejenigen, die glauben, dass sich dieser Trend in Zukunft fortsetzen wird und Apple die Nase vorne behalten wird, verweisen jedoch auf mehrere Faktoren. Apple hat gegenüber Samsung einen Wettbewerbsvorteil durch sein starkes Markenimage und eine relativ treue Kundschaft durchsein homogenes und recht geschlossenes Ökosystem.

Apple hat sich als führendes Smartphone-Unternehmen im Bereich Datenschutz und Sicherheit positioniert und dadurch das Vertrauen gewonnen, die Wert auf (vermeintliche) Privatsphäre legen.

Was andere Smartphones wie Xiaomi, Oppo und Huawei betrifft, so ist ihre Userbase hauptsächlich in China stark, da ihre Geräte beliebte lokale Produkte sind. Der Rückzug von OnePlus, Oppo und Realme aus Europa wird nicht von Ungefähr diskutiert.

Auch wenn die Marktvorhersagen mit grosser Ungenauigkeit behaftet sind, wird der Erfolg von Apple aufgrund des starken Markenimages, der Markentreue und des effektiven Marketings wahrscheinlich eher anhalten. Samsung ist zweifelsohne ein starkes Mitbewerbsunternehmen mit grossem Portfolio, muss aber wohl stärker innovativ sein und sich von der Konkurrenz abheben, um zu Apple aufschliessen zu können.

Quellen: Statista (Englisch), GlobalStats (Englisch)