Apple Face ID: Gesichtserkennung soll in alle Geräte des Herstellers kommen

Face ID könnte Apples biometrisches Sicherheits-Feature der Zukunft werden. Natürlich ist es bereits jetzt in vielen Geräten verbaut, doch bei weitem noch nicht in allen! Ein Bericht der Bloomberg zeigt aber nun einen möglichen Weg auf, der die fortschrittliche Gesichtserkennung in wirklich ALLEN Apple-Modellen sieht. Auch in Laptops und weiteren iPhone-Geräten.

iPhone SE, MacBooks und weitere Modelle zukünftig mit Face ID?

Face ID hat Touch ID abgelöst, vor allem bei den iPads und iPhones kommt die Gesichtserkennung von Apple zum Einsatz. Touch ID hingegen ist eher beim MacBook zu finden, älteren oder günstigen iPads sowie den sehr kleinen iPhone SE-Modellen. Letzteres soll sich aber in Zukunft deutlich ändern, berichtet zumindest der treffsichere Bloomberg-Analyst Mark Gurman.

So sollen auch MacBooks und die kleinen iPhone SE-Modelle in Zukunft mit Face ID ausgestattet werden. Möglich ist auch ein Einsatz in den iMacs. Ob die Technologie allerdings dann über die kommenden Jahre wirklich flächendeckend ausgerollt wird, bleibt abzuwarten. Derzeit kursieren auch Gerüchte um ein Comeback von Touch ID im iPhone. Eine Koexistenz beider Systeme wäre jedenfalls nicht unwahrscheinlich und für viele Menschen wahrscheinlich in Zeit der Masken auch ein Segen.