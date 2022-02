Apple dominiert den Kopfhörermarkt: Fast ein Viertel setzt auf AirPods

Einer aktuellen Studie zufolge ist Apple die beliebteste Kopfhörermarke in Deutschland. Etwa 23 Prozent der 2’695 Befragten verwenden Kopfhörer des US-Konzerns. Damit hat Apple deutlichen Abstand zur am zweithäufigsten genannten Marke JBL mit etwa 16 Prozent.

Der Kopfhörermarkt ist in den letzten Jahren von Cupertino aufgeräumt worden. True Wireless Headphones schreiben viele Apple zu und nicht verwunderlich fallen vielen dazu als erstes die Apple AirPods ein, die 2016 auf den Markt kamen.

Anteil der Befragten in Deutschland, die Kopfhörer folgender Marken nutzen. Grafik: Statista

Die ersten fünf Plätze werden von Samsung, Sony und Bose komplettiert, die mit 13 Prozent, elf Prozent und neun Prozent weit abgeschlagen sind.

Der einzige Hersteller aus Deutschland unter den beliebtesten Marken ist Sennheiser. Allerdings favorisieren nur gerade sieben Prozent der Umfrageteilnehmenden die Headsets und Earphones aus Niedersachsen.

Wenn wir uns an die Vorstellung der Apple AirPods mit dem iPhone 7 und 7 Plus erinnern, erstaunt das umso mehr: Damals waren viele eher unbeeindruckt. Das Design erntete viel Spott und die Preisgestaltung traf auch nicht überall auf Verständnis. Unvergessen die vielen Ohren mit Zahnbürstenköpfen.

Nach nicht mal fünf Jahren sind die kabellosen Apple AirPods mit die den beliebtesten Kopfhörer der Welt.In unzähligen Zoom- und anderen Videokonferenzen während der SARS-2 CoVID-19-Pandemie sahen wir die AirPods aus Ohren ragen und mittlerweile sind sie fast schon so etwas wie ein Mode-Accessoire geworden. Selbst Profi-Fussballer sind auf ihren Profilfotos vor dem Turnierspiel mit AirPods zu sehen. Nicht ohne Grund kupfern auch viele das Design aus Cuppertino mehr oder minder gelungen ab. An den AirPods müssen sich auch die True Wireless Kopfhörer der Mitbewerbsunternehmen immer wieder messen lassen in Sachen Laufzeit, Funktionalität und nicht zuletzt Design.

Nach Schätzungen haben sich die AirPods zu eine Jahresgeschäft in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar entwickelt und voraussichtlich wird Apple dieses Jahr über 100 Millionen Stück verkaufen.

Quelle: Statista