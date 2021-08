Apple App Store mit fast doppelt so viel Umsatz wie Google Play Store

Auch wenn der Google Play Store knapp 3.5 mal so viele Downloads in der ersten Hälfte des Jahres 2021 verzeichnen konnte, wie der Apple App Store, so generiert Cupertino anscheinend besser einnahmen in seinem virtuellen App-Geschäft.

Die Ausgaben für mobile Apps nehmen weiter zu, da der Sektor zu einem festen Bestandteil des täglichen Lebens wird. Allerdings geben Menschen auf den verschiedenen App-Hosting-Plattformen unterschiedlich viel aus, wobei der App Store von Apple nach wie vor dominiert.

Laut aktuellen Zahlen gaben Personen weltweit in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 schätzungsweise 41.5 Milliarden US-Dollar für Apps aus dem Apple App Store aus. Diese Ausgaben stellen ein Wachstum von 22.05 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020 dar. Die Ausgaben im App Store im ersten Halbjahr 2021 sind fast doppelt so hoch wie die Ausgaben der Android-User in Höhe von 23.4 Milliarden Dollar. Die Ausgaben für Google Play sind im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent gestiegen. Kumulativ verzeichneten die Ausgaben auf den beiden Plattformen ein Wachstum von 24.8 Prozent gegenüber dem Vorjahr und erreichten insgesamt 64.9 Milliarden US-Dollar weltweit.

Die Kurzvideoplattform TikTok konnte ihre Dominanz bis ins Jahr 2021 ausbauen und wurde mit 920 Millionen Dollar zur umsatzstärksten App des ersten Halbjahres auf iOS, gefolgt von YouTube mit 564.7 Millionen Dollar. Die Dating-App Tinder belegt mit 520.3 Millionen Dollar den dritten Platz. Die Daten zu den Ausgaben und Umsätzen für mobile Apps werden von SensorTower gesammelt und analysiert.