Apple AirTags finden Rucksäcke, Geldbörsen und Schlüssel wieder

Das Frühlungsevent von Apple brachte einige interessante Neuerungen mit. Unter anderem neue iPad Pro-Modelle mit Apples schnellem M1-Chipsatz und Mini-LED-Display. Die neue AirTags hingegen sollen Nutzerinnen und Nutzer schneller zurück zu ihren Gegenständen bringen. Sie erweitern die FindMy-Funktion von Apple deutlich und dürften so auch einigen Fans helfen.

Apple AirTags erweitern FindMy-Funktion – Anhänger-Hülle kostet bis zu 450 Euro

Die AirTags sind kleine Bluetooth-Geräte, die ein sicheres Signal aussenden und von nahezu allen Apple-Geräten anonym gelesen werden kann. Die Tags geben keinerlei Rückschlüsse auf die Nutzerinnen und Nutzer und können auch von niemanden als den Eigentümern selbst gesucht werden. Das Signal wird also gelesen und in die Cloud gesendet, wo die Informationen für die Nutzerinnen und Nutzer abrufbar sind, um ihre Sachen wiederzufinden. Entweder lasst ihr euch dann mit eurem Smartphone zum Gerät navigieren (ab iPhone 11 auf den Meter genau), oder der AirTag gibt einen Ton ab, den ihr hören könnt.

Schaltet ihr den Apple AirTag in den “Verloren” Zustand, können andere Personen mit einbezogen werden, um an der Suche teilzunehmen. Allerdings nicht aktiv, sondern bekommt ihr lediglich die Mitteilung, wenn ein anderes Apple-Gerät den AirTag findet. Per NFC lassen sich auf Wunsch bei gefundenen Objekten auch Kontaktdaten auslesen, damit die Gegenstände auch wieder den Weg zurück nach Hause finden.