Apple AirPods 3: Neue Kopfhörer auf dem Weg – Produktion gestartet?

Bereits seit einiger Zeit geistern Gerüchte rund um neue Apple-Kopfhörer im Netz umher. Eine Vorstellung oder Ankündigung gab es aber bislang noch nicht. Nun sollen die Apple Kopfhörer neuster Informationen zufolge kurz vor der Vorstellung stehen. Zudem sind die Apple AirPods 3 wohl bereits in Produktion gegangen.

Apple AirPods 3: Verbesserte Technik und Akkulaufzeit? Release noch dieses Jahr?

Es gibt ehrlich gesagt nur wenig Details zu den kommenden AirPods 3, doch in einem Punkt sich die Leaker im Netz fast schon alle einig: Die neuen Kopfhörer kommen wohl noch dieses Jahr und sollen die bisherigen AirPods 3 ersetzen. Im Vordergrund steht eine verbesserte Technik nach Vorbild der AirPods Pro, vielleicht auch mit verbautem ANC. Vermutet werden auch Bewegungssensoren, die eure Fitness-Aktivitäten tracken können und so auch in Apple Fitness+ eingebunden werden können.

Wie bereits erwähnt, sollen die Kopfhörer noch dieses Jahr erscheinen. Ob diese aber dann in einem Event gezeigt oder nur per Pressemitteilung in Erscheinung treten, bleibt offen. Laut einem Bericht von TechRadar, die sich auf Informationen der gut unterrichteten DigiTimes berufen, sollen die neuen Apple AirPods 3 aber bereits in die Fertigung gestartet sein. Sollte dies Stimmen, wäre ein Release für dieses Jahr jedenfalls noch sehr wahrscheinlich.