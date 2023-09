Apple Watch Ultra 2 und Series 9: Coole Fingergesten und ein günstigeres High-End-Modell

Lesedauer: < 1 Minute

Neben neuen iPhone 15-Geräten gibt es übrigens nun auch neue Apple Watch-Modelle. Die Apple Watch Series 9 und die Ultra 2 bringen neue Hardware mit und vor allem das teuerste Modell erhält eine erfrischende Wendung: Sie ist günstiger zu haben als die erste Ultra-Version zum Start. Es geht also doch auch anders.

Apple Watch Series 9 und Watch Ultra mit neuem S9 Chipsatz

Was beide Uhren erst einmal gemeinsam haben, ist ein Teil der Hardware und Sensoren. So kommt in beiden Apples neuer S9 Prozessor zum Einsatz. Dieser ist laut Hersteller leistungsfähiger und schont auch gleichzeitig die Akkulaufzeit. Seit längerer Zeit gibt Apple nämlich auch an, diese bei den neuen Uhren leicht erhöht zu haben, was wir mehr als nur begrüssen. Ich persönlich würde meine Apple Watch auch gerne einmal Nachts tragen, das geht allerdings nicht, da ich diese aufladen muss und ich mein Tracking innerhalb des laufenden Tages nicht unterbrechen möchte.

Übrigens ist der neue S9 SiP nicht nur pauschal leistungsfähiger. Dank der neuen 4-Kern Neural Engine soll auch die Spracherkennung massiv profitieren. Durch die starke Verbesserung des maschinellen Lernens kann Siri so auch genutzt werden, ohne dass ihr eine Internetverbindung braucht. Das dürfte auch einiges erleichtern, wenn ihr vieles über Sprache regelt. Zudem sind nun auch Gestensteuerungen, also das zusammentippen von Fingern, möglich um Aktionen auszuführen. So stoppt ihr beispielsweise den Wecker, könnt das Knipsen von Fotos auslösen oder auch gerade gespielte Musik steuern.