Apple Watch Series 8 vorgestellt

Die Welt ist aus den Fugen. Unter diesem Motto hätte die Präsentation der neuen Apple Produkte aus dem kalifornischen Cupertino durchaus stehen können. Warum? Nun, die komplette Show war durchzogen von neuen Sicherheitsfeatures der vorgestellten Geräte. Die iPhones und Apple Watches sollen nicht mehr „nur“ Spass machen und bei der Arbeit helfen, sondern vor allem die Leben der Nutzenden retten. Zumindest standen diese Funktionen im Fokus, was marketingtechnisch in diesen unruhigen Zeiten sicherlich einen Nerv trifft. Aber am besten der Reihe nach: Heute Abend stellte Apple zunächst die neuen Apple Watch Modelle, die neuen Air Pods und dann die neuen iPhone 14 Modelle vor.

Apple Watch Series 8

Temperatursensor und Unfalldetektor – das sind die beiden grössten Neuerungen der Apple Watch. Neben den üblichen Design-Facelifts soll die Apple Watch Series 8 vor allem mit diesen beiden Funktionen punkten. Doch wer profitiert davon?

Nun, in den letzten zwei Jahren ist dank Covid 19 der Parameter „Fieber“ für viele zu einem wichtigen Thema geworden, ist es doch eines der Leitsymptome der Pandemie, die uns nach wie vor zu schaffen macht. Eine Kontrolle der Körpertemperatur, insbesondere bei weiteren Krankheitssymptomen, ist also für alle Menschen eine praktische Sache, die gern ständig aktualisiert am Handgelenk stattfinden darf und die Suche nach dem guten alten Quecksilberthermometer ersetzt.

Besonders praktisch im Alltag, wenn man ansonsten gesund ist, ist dieses Feature besonders zum Tracken des weiblichen Zyklus. Mittels der Apple Watch Series 8 soll so der Eisprung erkannt werden, bei dem die Körpertemperatur ein wenig ansteigt. Kommt es zu einer Schwangerschaft, bleibt die Temperatur leicht erhöht, kündigt sich die nächste Menstruation an, fällt sie wieder leicht ab. Ob dies am Handgelenk tatsächlich so genau trackbar ist, wie Apple verspricht, werden wir selbstverständlich gern ausprobieren. Immerhin geht es hier um Nuancen im Bereich zwischen z.B. 36.9 und 37.2 Grad Celsius Körpertemperatur und nicht um ausgewachsene Fieberschübe.

Besonderer Fokus auf Datenschutz

Apple betont zudem, dass sämtliche Zyklusfeatures genauso wie andere Health App Daten streng verschlüsselt geschützt werden. Dies ist insofern wichtig, als dass mit den neuesten politischen Entwicklungen im Heimatland Apples, den USA, Schwangerschaftsabbrüche in einigen Staaten nun illegal sind und auch im Nachhinein strafrechtlich verfolgt werden können. Daraus entstand die, sehr wahrscheinlich berechtigte, Angst, dass in einem Verdachtsfall ärztliche Daten, Zyklustracker, Menstruationskalender etc. von den Behörden ausgewertet werden könnten, um Personen, die eine Schwangerschaft abgebrochen haben, vor Gericht zu stellen. Apple gibt an, dass sämtliche Health Daten ausschliesslich auf dem Device gespeichert werden und niemals in Datenbanken und auf Apple Servern.

Crash Detection – Unfalldetektor

Wer kann sich das Szenario nicht vorstellen? Man fährt fröhlich im Auto in einer abgelegenen Gegend vor sich und nach einem Moment der Unaufmerksamkeit kracht man gegen eine Wand, einen Baum oder landet im Strassengraben. Eine schlimme Vorstellung, die hoffentlich nicht wahr wird. Dennoch gibt es solche Situationen und Apple hat in der Series 8 nun einen Unfalldetektor eingebaut. Die Uhr erkennt, dass man Auto fährt und kann auf abrupte, heftigste Situationen reagieren und schlägt vor, die Rettungskräfte zu alarmieren. Reagiert man nicht innert kurzer Zeit auf den Vorschlag, wird der Notruf gewählt und die Rettung per GPS zum Ort des Unfalls geschickt.

Dieses Feature könnte in der Tat Leben retten und auch wenn es hoffentlich selten bleiben wird und nicht oft genutzt werden muss, wäre jede Rettung das Feature wert.

Diese Funktion ist eine Weiterentwicklung des Sturzdetektors, der, wie Apple in der Präsentation anklingen liess, schon oft erfolgreich genutzt werden konnte.

Der Preis für die Apple Watch Series 8 liegt bei 429 SFr.