Apple Watch Mega-Feature: Durchbruch erzielt und dennoch Jahre darauf warten?

Lesedauer: < 1 Minute

Apple arbeitet hinter verschlossenen Türen schon länger an einem Feature, mit dem die Apple Watch ohne invasive Technik den Blutzuckerspiegel auslesen kann. Das wäre natürlich für viele diabeteskranke Menschen ein enormer Vorteil. Kürzlich erst gar es einen grösseren Durchbruch in der Technik bei Apple, wie Mark Gurman auf Bloomberg berichtet. Die Technik lässt aber noch einige Jahre auf sich warten.

Apple Watch als Blutzuckermessgerät? Mega-Feature lässt auf sich warten

Apple soll erst kürzlich ein grosser Durchbruch bei der Forschung dieser Technik gelungen sein. Dennoch ist es kein leichtes Unterfangen, wie nun auch Apple-Insider und Kenner Mark Gurman, der zuerst darüber berichtete, nun selbst etwas zurückrudern muss. Das Feature ist zwar in der Entwicklung deutlich vorangeschritten, aber einige Jahre wird es noch dauern. Die Zeitspanne wird mit weiteren 3 bis gar 7 Jahren angegeben.

Apple Watch kann in Zukunft womöglich unseren Blutzucker kontrollieren (Gerücht aus 2017!)

Denn die Technologie muss in erster Linie “narrensicher” sein und auf den Punkt genau funktionieren. Sie sollte zumindest das Level medizinischer Messgeräte haben, die bereits jetzt vielerlei zum Einsatz kommen. Vor einiger Zeit gab es noch Gerüchte über einen Einsatz der Funktion in der Apple Watch Series 10, die für das Jahr 2024 geplant sein soll. Doch aktuell scheint es so zu sein, dass wir noch einige Jahre auf die neuen Funktionen warten müssen.