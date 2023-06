Apple Vision Pro: iPhone-Hersteller will Mixed-Reality revolutionieren

Lesedauer: 2 Minuten

Es kommt selten vor, dass Apple ein völlig neues Produkt in sein Lineup aufnimmt und “There is one more thing” als eine der berühmtesten Phrasen in der Tech-Branche nutzt, um genau diese zu präsentieren. Nun war es wieder soweit und der iPhone-Hersteller zeigte sein AR-Headset Apple Vision Pro! Ein Grossteil der Technik ist auch dieses Mal nicht neu, aber es sieht so aus als wenn Apple wieder vieles richtig und einiges sogar besser machen könnte, als viele Hersteller zuvor.

Apple Vision Pro kommt mit M2-Prozessor und Unmengen an Sensoren

Besonders beeindrucken kann vor allem die Hardware, den Stand-Alone-Brillen sind meist mit schwächeren ARM-Prozessoren ausgestattet, die vergleichsweise wenig Leistung bieten. Mit dem Apple M2 ist allerdings ein mobile Chipsatz in der Vision Pro verbaut, der immens viel Leistung bietet und auch die beiden Displays bedienen kann, die über 23 Millionen Pixel bieten. Das entspricht deutlich über 4K-Auflösung pro Auge. Ein weiterer Chipsatz, der neu vorgestellte Apple R1, kümmert sich speziell um alle Sensoren wie LiDAR, Kameras und Mikrofone im Headset. Die Lüfter sollen lautlos arbeiten und so einen ungestörten Betrieb ermöglichen.

Dank der Kameras in der Front. könnt ihr auch eure Umgebung sehen und laut des Tech-YouTubers MKBHD sogar in einer Qualität, die aktuell keine andere Brille dieser Klasse schafft. Apple Vision Pro erkennt zudem eure Umgebung und die Personen in eurem Umkreis und kann diese sogar in einem Sichtfeld nahtlos anzeigen lassen, wenn ihr aktuell in einer virtuellen Umgebung unterwegs seid. Die Menschen werden dann einfach eingeblendet und eure Augen über ein drittes Display in der Front angezeigt. So sieht es also so aus, als wenn ihr eure Gesprächspersonen gegenüber direkt anschauen würdet und weiterhin Augenkontakt halten könnt.

Zudem kommen weitere Kameras auf der Unterseite sowie weitere LiDAR-Scanner zum Einsatz. Mit diesen lassen sich Gesten ausführen, die präzise erkannt werden können. Zudem sind auch diese dafür gedacht, eure Umgebung zu erkennen, um beispielsweise Spatial Audio über die verbauten Kopfhörer im “Raum platzieren” zu können. Apples Headset dienst also nicht nur dazu die virtuelle Realität abzudecken, sondern ein nahtloses Verbinden und Wechseln zwischen AR und VR zu ermöglichen.