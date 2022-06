Apple View: Headset kann nahtlos zwischen VR und AR umherschalten

Seit gefühlt einem Jahrzehnt ist Apples AR-Brille bereits im Gespräch, da war Google Glasses gerade erst zum Thema geworden. Bislang gab es aber nie eine Vorstellung, sondern immer nur Gerüchte, die sich aber nun über die letzten zwei Jahre immer mehr konkretisierten. Ein nun aufgetauchter Bericht gibt sogar weitere Details zur vermeintlichen Technik bekannt. Apple View soll sowohl AR als auch VR nahtlos ineinandergreifend beherrschen.

Apple View kann nahtlos zwischen AR und VR hin- und herschalten

Wann die AR-Brille von Apple tatsächlich auf den Markt kommt, ist unbekannt, doch dass das Unternehmen eine entwickelt, gilt als nahezu sicher. Das auch unter dem Namen „Apple View“ bekannte Gadget soll aber nicht nur Augmented Reality (AR) beherrschen, sondern auch Virtual Reality (VR). Und zwischen beiden Techniken soll die Brille nahtlos umschalten können, wenn sie in Betrieb ist. Das geht aus einem Bericht des berühmten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo hervor, der sich bereits einige Jahre mit dem Gerät beschäftigt hat und immer wieder Hinweise auf die Entwicklung gab.

Kurz zur Erklärung: In AR werden virtuelle Informationen über ein Video der „echten Welt“ gelegt. In Google Maps könnt ihr beispielsweise AR nutzen, um euch in Echtzeit durch die Kamera Informationen zu berühmten Gebäuden anzeigen zu lassen, die ihr gerade abfilmt. Die VR hingegen ist ein rein virtueller Raum, der über eine VR-Brille betreten und mit ihm interagiert werden kann. Wie das nahtlose Umherschalten zwischen den beiden Techniken aussehen soll und wie nahtlos dieses dann tatsächlich ist, wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht.