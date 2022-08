Apple verschiebt iPadOS 16: Keine Veröffentlichung mit iOS 16 Update

Eigentlich erscheinen iOS und iPadOS gleichzeitig und erhalten auch immer gleichzeitig Updates. Kein Wunder, es handelt sich im Kern um das gleiche Betriebssystem, allerdings in einigen Teilen mit Extra-Features für die jeweilige Plattform. Apple rückt aber wohl zum Release vom gewohnten Zyklus ab und wird iPadOS 16 deutlich später veröffentlichen

Erst gab es allerlei Gerüchte um darum, dass das neue Betriebssystem für Apples Tablets deutlich später erscheint, nun haben wir eine offizielle Bestätigung zum Thema. Auf Anfrage von TechCrunch bestätigt Apple die Pläne rund um eine Verschiebung des iPadOS 16 Updates um einige Zeit. Dort heisst es, dass die Plattform viele neue und einzigartige Funktionen mitbringen wird und da es sich um eine eigene Plattform für die hauseigenen iPads handelt, könne man die Auslieferung flexibel gestalten.

„This is an especially big year for iPadOS. As its own platform with features specifically designed for iPad, we have the flexibility to deliver iPadOS on its own schedule. This Fall, iPadOS will ship after iOS, as version 16.1 in a free software update.“ – Apple gegenüber TechCrunch