Apple TV 4K (2022): Fernbedienung verliert häufig die Verbindung

So berichten einige Betroffene im Apple Support-Forum von unterschiedlichen Herangehensweisen bei der Fehlerbehebung. Die einen können ihre Fernbedienung auf Werkseinstellungen zurücksetzen und müssen diese dann neu verbinden. Aber nicht bei allen hilft das, denn andere berichten auch davon, dass zwischenzeitlich das Apple TV 4K nach dem Verbindungsverlust nicht mehr reagiert und neugestartet werden muss. Apple scheint sich dem aber bewusst zu sein und hat im eigenen Support-Forum bereits von einem Bug in der Firmware gesprochen. Behoben wurde dieser aber nach aktuellem Stand noch nicht.

In der Zwischenzeit kamen auch Updates für die kleine Set-Top-Box von Apple. Anfang des Jahres stand tvOS 16.3 zum Download bereit und kurz darauf die Version 16.3.1. Allerdings kann die Apple TV Fernbedienung separat mit einer Firmware aktualisiert werden, was wohl bislang nicht der Fall war. Ob der Fehler nun direkt vom Apple TV ausgeht oder eben doch Teil der Software in der Remote ist, scheint nach aktuellem Stand nicht bekannt.

Quelle: Apple Support Forum