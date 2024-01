Apple legt Siri-Teams zusammen – Massenhaft Entlassungen erwartet

Lesedauer: < 1 Minute

Laut einem Bericht von Bloomberg will Apple zwei grosse Siri-Teams direkt zusammenlegen. So will der iPhone-Hersteller das Team San Diego Kalifornien schliesse. Die dort Angestellten dürfen weiterhin für Apple arbeiten, doch wenn sie dieses wollen, müssen sie nach Austin Texas umziehen. Einfach dürfte das für viele dort lebende Apple-Mitarbeitende aber nicht sein, schliesslich sind San Diego und Austin satte 2100 Kilometer auseinander. Die Ankündigung soll zudem überraschend eingetroffen sein. Eigentlich ist im vergangenen Jahr ein Umzug in neue Büros innerhalb San Diegos besprochen worden, der bis Ende Januar 2024 vollzogen sein sollte.

Der Schritt dürfte zudem zu einer Verkleinunger der Teams führen, da die Stelle in Kalifornien komplett geschlossen werden soll, was dann wohl auch Entlassungen zufolge haben könnte, wie Bloomberg berichtet. Zudem ist fraglich wie viele Mitarbeitende die Entfernung für den Umzug mitmachen. Apple soll dem Bericht zufolge den Angestellten die Entscheidung für den Umzug bis Ende Februar überlassen, so zumindest eine Passage aus einer internen Quelle.

Denn mittlerweile ist auch bekannt, dass eine grosse Mehrheit der Mitarbeitenden des San-Diego-Teams von Apple den weiten Umzug nicht in Kauf nehmen wollen, auch wenn Apple laut der Unterlagen sich mit bis zu 7000 US-Dollar an den Umzugskosten beteiligen will. In wie fern das Team dann zusammenschrumpft und wie viele Entlassungen wir zu erwarten haben, ist noch unklar. Sollten sich die Angestellten dafür entscheiden Apple zu verlassen, gibt es eine Abfindung auf Basis von vier Arbeitswochen und jeweils eine Woche pro Jahr im Unternehmen zusätzlich.