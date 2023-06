Apple geht gegen Schweizer Obstverband vor – Apfel-Logo verletzt angeblich Markenrechte

Lesedauer: < 1 Minute

Seit über 111 Jahren ist der Schweizer Obstverband bereits aktiv. Das Logo ist ein roter Apfel mit einem weissen Kreuz an der rechten oberen Ecke. Apple scheint das wohl nicht zu gefallen und will laut des Tech-Magazins Wired gegen das Logo vorgehen. Der iPhone-Hersteller hat in der Vergangenheit schon häufig aggressives Verhalten für seine Markenrechte gezeigt, sogar gegen kleine Cafés oder gar eine Fahrradroute in Deutschland wollte Apple vorgehen.

Apfel-Logo des Schweizer Obstverbandes ist Apple ein Dorn im Auge

Bereits in 2017 soll Apple versucht haben ein Markenlogo in der Schweiz zu sichern. Damals ging es um einen schwarzweissen Granny Smith in einer eher realistischen Darstellung, doch die Anmeldung gelang bislang noch nicht, woraufhin der Hersteller vor das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen zog. Das Verfahren darum läuft aktuell noch bis heute und ist nicht abgeschlossen. Derartige Anträge für den Granny Smith stellt Apple übrigens seit einiger Zeit weltweit und viele Länder haben sogar bereits in einigen Fällen zugestimmt. Darunter in der Türkei, Japan oder auch in Israel.

“Wir haben Schwierigkeiten, das Vorgehen zu verstehen, denn es ist nicht so, als würden sie versuchen, ihren angebissenen Apfel zu schützen”, sagt Jimmy Mariéthoz, Direktor der Fruit Union Suisse, und bezieht sich dabei auf das ikonische Logo des Unternehmens. “Ihr Ziel ist es hier tatsächlich, die Rechte an einem tatsächlichen Apfel zu besitzen, was für uns etwas ist, das wirklich fast universell ist … und das für jeden frei zugänglich sein sollte.”