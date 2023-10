Apple stellt M3-Prozessoren vor und killt sein MacBook Pro 13 Zoll

Lesedauer: < 1 Minute

Mittlerweile erhalten auch MacBooks irgendwie jährlich ein “Refresh”, zumindest was die interne Hardware anbelangt. Mit dem neuen MacBook Pro 14 und MacBook Pro 16 kommen auch neue Prozessoren. Am Design ändert sich wenig, allerdings wurde auch eine “neue” (in meinen Augen sehr coole) Farbe vorgestellt. Zudem gibt es einen neuen iMac und ein sehr wichtiges Feature für die neuen Apple M3, M3 Pro und M3 Max Prozessoren.

Apple M3, M3 Pro und M3 Max mit eingebautem Hardware-Raytracing

In meinen Augen ja fast schon 10 Jahre zu spät, aber Apple kümmert sich aktuell so richtig um das Gaming auf macOS. Das sieht man aktuell nicht nur auf den Keynotes, wo immer mehr Blockbuster-Spiele für Apple-Geräte vorgestellt werden, sondern auch an den gezeigten Prozessoren. Mit dem Apple A17 Pro im iPhone 15 Pro (Max) ist bereits ein Chipsatz mit eingebautem Hardware-Raytracing verbaut und mit dem Apple M3 geht es nun weiter. Auch hier ist eine dedizierte Recheneinheit im SoC für die Berechnung von Raytracing implementiert und soll für deutlich schönere Grafik sorgen, sofern die Spiele die Technik auch unterstützen.

Zudem verspricht Apple im Vergleich zum M1 Pro und M1 Max eine gesteigerte Leistung von 50 bis 60 Prozent sowohl bei GPU- als auch reinen CPU-Rechenaufgauben. Die Chipsätze kommen zudem in der neuen 3-Nanometer-Fertigungstechnologie, was sie stromsparender macht und auf einer kleineren Fläche mehr Leistung bringen kann. Wie schnell die neuen Prozessoren sind, auch was Gaming angehen dürfte, müssen wir aber erst einmal in einem echten Test klären. Zumal nun auch einige AAA-Spiele bald im App Store verfügbar sind.