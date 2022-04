Apple Look Around: Street View-Alternative für iPhone startet in Deutschland

Der iPhone-Hersteller hat seine Karten-App „Maps“ ausgebaut und bringt neue Funktionen nach Europa. Genauer gesagt nach Deutschland. Look Around ist die hauseigene Alternative zu Google Street View in Google Maps und zeigt euch die Straßen aus der „Fussgänger“-Perspektive. Der virtuelle Spaziergang ist allerdings aktuell nur in einer Grossstadt verfügbar.

Look Around: Erste Gehversuche in München über Apple Maps möglich

In Europa war bislang nur Grossbritannien in einigen Regionen mit Look Around testweise ausgestattet und natürlich weite Teile der USA. Vorgestellt wurde der Dienst im Juni zur WWDC 2021 von Apple als Konkurrenz zu Google Street View. Einen Flächendeckender Start war aber erst einmal nicht geplant. Nun kommen aber immer mehr Städte dazu und in Deutschland ist München dran. Dort könnt ihr die Funktion rund um Look Around ausgiebig testen, wenn ihr mit Apple Maps dorthin navigiert.

Interessant ist aber auch die im Vorfeld von Apple kommunizierten Aspekte zur neuen Funktion. Laut des Unternehmens stand man im engen Austausch mit der bayrischen Datenschutzbehörde und stellt sogar eine eigene Webseite bereit, wo Nutzer:innen mit Bedenken Fragen stellen und Anliegen benennen können. Mit all diesem Aufwand sollen unangenehme Datenschutzprobleme so gut wie möglich in Grenzen gehalten werden. Zudem bringt das neuste Update auch Funktionen für 3D-Ansichten von besonderen Sehenswürdigkeiten in Deutschland mit.

Wann weitere Städte und andere Länder hinzukommen, bleibt aber noch vorerst abzuwarten. Im deutschsprachigen Raum fehlt bislang noch unsere Schweiz und auch Österreich ist noch nicht Pool enthalten, dürften aber beim weiteren Ausbau bald Beachtung erhalten. Genaue Zeitangaben dazu gibt es aber bislang noch nicht.