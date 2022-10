USB-C in der EU: Apple gibt in Statement Hinweis auf Lightning-Aus

Apple hat bereits den Grossteil seiner Produktpalette auf USB-C umgestellt. Darunter gehören nun nach der Veröffentlichung des neuesten “normalen” iPads alle anderen Tablets des Herstellers auch. Zudem laden auch alle MacBooks seit Jahren über USB-C. Lediglich ein paar Zubehörprodukte wie die Apple AirPods laden noch über Lightning oder eben das meistverkaufte Smartphone der Welt: Das iPhone. Laut einer Aussage von Apple aber nicht mehr lange.

Marketing Chef von Apple: Unternehmen will sich an die Regeln der EU halten

Wie Android Authority in einem Beitrag erwähnt, fand eine Konferenz mit dem Wall Street Journal statt wo auch Apple zugegen war. Dort wurde Apple vom Marketing Chef Greg Joswiak vertreten und dieser nahm auch Stellung zum USB-C-Gesetz in der Europäischen Union. Er sagte recht klar, dass auch Apple sich an die Regeln der EU halten müsse und sie das auch tun werden. Tech-Journalist Mark Gurman hat nun auch unlängst erfahren, dass das iPhone 15 und iPhone 15 Pro mit USB-C erscheinen sollen.

All das passt auch in die aktuellen Gerüchte, dass Apple aktuell ein iPhone mit USB-C bereits testet. Der Umstieg von Lightning dürfte an einige technische Hürden gekoppelt sein, die allerdings nicht all zu hoch sein dürften. Schliesslich sind mit allen Apple Tablets mittlerweile ein Grossteil der iOS-Produktpalette mit USB-C ausgestattet. Da Apple sich an geltende Gesetze in der EU halten muss und Europa einer der wichtigsten Märkte des Unternehmens ist, sollte also ein iPhone mit USB-C nicht mehr lange auf sich warten lassen.