iPhone 15 (Pro Max): Apple beendet eine Ära in der Technikbranche!

Lesedauer: 2 Minuten

Im iPhone 15 Pro (Max) steckt wie gewohnt viel neue Technik: Der neue Apple A17 Pro nimmt einmal mehr massiv an Leistung bei GPU und CPU zu. Zudem ist auch die Neural-Engine überarbeitet und verbessert worden, um KI-Operationen schneller auf dem iPhone ausführen zu können. Der frische Prozessor ist zudem der weltweit erste mit nur 3 Nanometer Strukturbreite, was für eine extreme Energieeffizienz sorgen soll. Wir sind gespannt auf erste Tests!

Auffälligste Änderung im neuen iPhone ist zweifelsohne der neue USB-C-Anschluss! Mit Lightning trägt Apple hier den hauseigenen Anschluss endlich zu Grabe und damit geht auch eine entscheidende Ära der Techbranche zu Ende. Nicht nur sorgt USB-C mit USB 3 für wesentlich schnellere Übertragung und Ladegeschwindigkeit, sondern auch für die Umwelt ist der Umstieg ein echtes Plus. Vorbei sind hoffentlich die Zeiten der verschiedenen Kabel und die Lightning-Kabel können nun über kurz oder lang in der obligatorischen Schublade verschwinden – oder besser noch: dem Recycling zugeführt werden.

Zwar lässt der Herbst wettertechnisch noch auf sich warten, doch auf eines ist Verlass: Die Apple Keynote aus Cupertino! Wie immer sind die Äpfel im September reif und Apple stellt die neuen iPhone-Modelle vor. Das iPhone 15 (Plus) sowie das iPhone 15 Pro (Max) wurden detailliert besprochen. Vor allem auf eine einzige Neuerungen warteten Apple-Fans seit gefühlt einem guten Jahrzehnt. Nun ist sie endlich da. Aber es gibt noch wesentlich mehr: Prozessor, Display und Design gehen neue Wege.

Action Button ersetzt Mute-Schieber

Wer iPhones kennt, benutzt den Mute-Schieber an der linken Seite des Geräts. Mit diesem haptischen Regler liessen sich bisher alle iPhone-Geräte praktisch und schnell stummschalten. Dieser Schalter wird bei den Pro-Modellen nun mit einem Action Button ersetzt, der sich selbst belegen lässt. Benutzerdefiniert können nun andere Funktionen wie zum Beispiel ein Shortcut zur Kamera oder zu Sprachnotizen auf den Knopf gelegt werden.

iPhone 15: Upgrade wie gehabt

Bei den iPhone 15 Modellen bleiben zumindest Design und Funktionen der Tasten beim Alten. Der Action Button bleibt den iPhone 15 Pro-Geräten vorbehalten und auch USB C gibt es nur als USB 2 statt USB 3. Auch Titan kommt bei den Standardgeräten noch nicht zum Einsatz.

Das gewohnte Upgrade betrifft den Prozessor: Hier bekommt das neue iPhone 15 den A16 Bionic spendiert, der bisher in den iPhone 14 Pro-Geräten steckte. Der Vorjahresprozessor verspricht ordentlich Power und Geschwindigkeit. Ausserdem erhält nun auch das iPhone 15 Dynamic Island, Benachrichtigungen, Musikbedienung etc. kommen also direkt auf die “Notch”.

Die Kamera des iPhone 15 bekommt die Technik und Features der iPhone 14 Pro Modelle. Auch hier bleibt sich Apple treu und bringt die Premium-Technik der Hauptkamera und den Ultraweitwinkel des Vorjahres in den Standardmodellen unter.