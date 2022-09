Apple iPhone 14 Modelle vorgestellt

Nach der Vorstellung des neuen Apple Watch Line Up und den AirPods traten die neuen iPhone 14 Modelle vor die Kamera. Die grösste Überraschung war dabei eher das, was nicht dabei war: ein handliches Modell.

Apple iPhone 14 und iPhone 14 Plus

Mit grossen 6.1 Zoll und noch grösseren 6.4 Zoll kommen die beiden neuen Basis iPhone Modelle auf den Markt. Apple verspricht vor allem eine massiv bessere Akkulaufzeit und eine aktualisierte, noch bessere Kamera als noch bei den iPhone 13 Modellen.

Die Akkulaufzeit gibt Apple mit bis zu 26 Stunden Videowiedergabe auf dem iPhone 14 Plus und 20 Stunden auf dem iPhone 14 an. Mit an Bord ist, ähnlich wie bei den neuen Apple Watch Series 8 Modellen, der Crash Detection Modus. Hat man mit dem iPhone 14 (Plus) einen Autounfall, so ruft das Handy automatisch den Rettungsdienst an und gibt den Standort durch, wenn man dies nicht aktiv abbricht.

Verbaut ist der A15 Bionic Prozessor, derselbe wie letztes Jahr. Hier gab es also kein Update, im Gegensatz zur Kamera. Diese fängt nun 2.5 mal so viel Licht ein wie die Vorgängerversion und verspricht mit der Ultraweitwinkelkamera doppelt so gute Bilder wie bisher – wir warten mal die ersten Tests ab, um dies bewerten zu können. Interessant klingt auch der Action Modus, der Bewegung besonders ausgeglichen filmen soll.

Insgesamt klingt das iPhone 14 und iPhone 14 Plus nach einem soliden Update der iPhone 13 Modelle.

Kosten und Verfügbarkeit

Die Kosten für das iPhone 14 liegen bei 929 SFr. für das kleinste Modell, beim iPhone 14 Plus bei 1049 SFr. Beide Modelle sind ab dem 9. September bestellbar. Ab dem 16. September wird das iPhone 14 ausgeliefert, ab dem 7. Oktober wird es ausgeliefert und ist im Laden käuflich zu erwerben.