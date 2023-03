Apple iPad Pro mit M3 Prozessor und OLED-Display für 2024 geplant?

Das iPad Pro könnte in 2024 eine grundlegende Überarbeitung erhalten. Diese beinhalten vor allem das Display und den Prozessor. Es könnte aber auch neue Grössen geben, sofern diese nicht schon eher auf dem Markt landen. Der gut unterrichtete Journalist Mark Gurman hat zum Thema neue Informationen erhalten.

iPad Pro mit OLED-Display und Apple M3 Prozessor – 16 Zoll schon eher am Start?

Es gibt da einige Gerüchte im Netz die darauf hindeuten, dass Apple bereits in 2024 eine kleine Hardware-Umstellung planen könnte. Die aktuell verwendeten Mini-LED-Displays sollen dann im Frühling des kommenden Jahres gegen OLED ausgetauscht werden. Zudem soll ein neuer M3 Prozessor zum Einsatz kommen, der bereits für den Herbst dieses Jahres erwartet wird. Vielleicht sogar schon eher in einem neuen iMac oder gar MacBook Air. Die M-Prozessoren sind aber auch schon länger Teil der iPad Pro Reihe. Die neuen Bildschirme mit OLED sollen dann hinzukommen.

Interessant sind zudem auch Gerüchte über eine neue iPad Pro-Grösse und zwar mit satten 16 Zoll Displaydiagonale. Ob diese bereits dieses Jahr eingeführt wird oder erst in 2024 parallel zur neuen Displaytechnologie (sofern sie denn kommt), ist aktuell nicht bekannt. Zudem soll Thunderbolt 4 als Anschluss in die iPad Pro-Modelle integriert werden. Leider überschneiden sich aktuell viele Informationen, so das nicht auszumachen ist, wann welches Feature die Geräte erreichen könnten, doch das OLED-Panel soll laut Gurman fix für Frühling 2024 geplant sein, sofern sich da intern nicht noch etwas ändern könnte.