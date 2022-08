Apple iOS: Schaltet der iPhone-Hersteller bald selbst mehr Werbung?

Apple erschwert mit einer Technik in iOS das Tracking von Nutzerinnen und Nutzern. Das Feature verhindert auch eine eindeutige Zuordnung von Profilen, so das Unternehmen wie TikTok, Snapchat oder auch Facebook weitaus weniger Werbeeinnahmen generieren. Nun könnte aber selbst aktiv werden und seine Werbung im System deutlich weiter ausbauen, wie ein Bericht von Bloomberg aktuell aufzeigt.

Apple könnte im iPhone, iPad und Co. deutlich mehr Werbung in Apps anzeigen

Apples Feature machte die Werbeindustrie verrückt und es kam sogar zu Klagen gegen den iPhone-Hersteller, der die Tracking-IDs für eindeutige Nutzerprofile verschleiert. Diese wurden allerdings abgewiesen und Apple darf in seinem System so handeln wie sie wollen. Letzteres könnte nun noch mehr zum Tragen kommen, denn anstatt dass andere eure Tracking-ID für Werbung nutzen, will Apple selbst vermehrt Werbung schalten. Ob dafür allerdings das „traditionelle“ Tracking zum Einsatz kommt, ist derzeit nicht klar.

Bereits jetzt nutzt Apple seinen App Store, die Apple TV-App oder sogar die Einstellungen von iOS selbst um beispielsweise eigene Produkte zu bewerben. Darunter findet man in den Einstellungen Werbung zu Apple Music oder Inhalten zu Apple TV+. Der App Store schaltet ganz oben in der Suche Werbeflächen zu Apps und noch mehr. Dieses könnte sich in Zukunft massiv vermehren, wie Bloomberg weiter ausführt. Informationen dazu liegen dem renommierten Apple Journalisten und Leaker Mark Gurman vor.