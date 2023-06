Apple iCloud+ wird teurer: In einigen Ländern Europas bereits höhere Kosten

Lesedauer: < 1 Minute

Etwas witzig und in unseren Augen auch völlig absurd, ist weiterhin das kostenlose Modell. Als Apple iCloud in 2011 an den Start ging, war immer auch der kostenlose Plan verfügbar. Dieser hat sich bis heute nicht geändert! Ihr erhaltet in der kostenlosen Version immer noch 5 GB Speicherplatz, die natürlich nach heutigen Bedingungen nicht mehr zu gebrauchen sind. Habt ihr also ein iPhone oder iPad ist es jedenfalls ratsam die nächst höhere Stufe auf 50 GB zu wählen.

Etwas kurios an dieser Stelle ist auch die Preisgestaltung von Apple One, denn die Preise ändern sich durch die von Apple angestossene Preiserhöhung nicht. Apple One beinhaltet iCloud+, TV+, Music, Arcade und (in der höchsten Stufe) auch Fitness+ und News+ (da wo es verfügbar ist). Ganz überraschend kommt es an dieser Stelle allerdings nicht, denn bereits in 2022 gab es für Zahlende des Apple One Abos bereits eine Erhöhung.

Es bleibt also abzuwarten, ob die Schweiz oder auch die Länder mit Euro-Währung bald dran sind. Die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls hoch, dass Apple auch hier eine Preiserhöhung anstreben könnte. Behaltet eure Abo-Gebühren also definitiv im Blick!

Quelle: Apple