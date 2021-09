Das iPhone 13 kommt! Apple kündigt Event für Mitte September an

Apple hat ein neues Event angekündigt und dieses auf Mitte September gelegt. Das Motto sowie das Logo ist dieses Mal weitaus weniger Abstrakt, als bei bisherigen Events. Erwarten dürfen wir vor allem das neue iPhone 13 in vierfacher Ausführung! Auch das neue iOS 15 Update dürfte nochmal einen Kurzauftritt haben. Es könnte aber noch mehr geben.

iPhone 13 und Apple Watch Series 7 kommen am 14. September 2021

Wie Apple auf seiner eigenen Webseite bereits offiziell verkündet, steht das September-Event des Herstellers vor der Tür. Am 14. September sehen wir dann endlich das iPhone 13 und sehr wahrscheinlich auch die neue Apple Watch Series 7. Das Event selbst beginnt wie gewohnt um 19 Uhr und dürfte um die 1 bis 2 Stunden lang werden. Während wir beim iPhone 13 wohl weniger optische Änderungen erwarten könnte es bei der neuen Apple Watch so richtig rund gehen! Oder wohl eher nicht, um ehrlich zu sein.

Fangen wir kurz beim iPhone 13 an: Erwartet werden wieder vier Modelle, die sich in Pro, Pro Max, das Mini-Modell und ein normales iPhone aufteilen. Gerüchten zufolge soll die Notch erstmals in der Geschichte des Full-Screen-iPhones (seit dem iPhone X also) kleiner werden. Apples neuer A15 Bionic Prozessor dürfte wieder einen Leistungssprung bringen. Erwartet werden auch Änderungen bei der Kamera mit einem verbesserten Sensor und ein neues Linsensystem für mehr Lichteinlass. Letzteres könnte aber nur den Pro-Modellen vorbehalten bleiben. Optisch soll sich hingegen nichts ändern.