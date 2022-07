Apple CarPlay kann zukünftig das Bezahlen an Tankstellen übernehmen

Tankstellen, an denen wir kontaktlos bezahlen können, haben stellenweise nicht einmal mehr ein Kassenhäuschen. Einfach die Karte in die Säule stecken und dann wieder losfahren. Aber auch das könnte bald wegfallen, denn das neue CarPlay 2.0 im neuen Betriebssystem iOS 16 von Apple hat ein interessantes Feature verbaut, das das mobile Bezahlen an der Tankstelle noch einfacher machen könnte. Das Auto bezahlt einfach selbst.

Apple CarPlay übernimmt den Bezahlvorgang an der Zapfsäule automatisch

CarPlay 2.0 ist eine der riesigen Neuerungen in iOS 16. Es hebt das Infotainmentsystem von Autos auf ein neues Level und kann die interne Software von modernen Fahrzeugen einfach komplett ersetzen. Nun ist ein weiteres Feature bekannt geworden, dass das Tanken erheblich verschnellern könnte. Das Auto bezahlt den Tankvorgang einfach komplett automatisch. Da Apple CarPlay 2.0 in iOS 16 integriert ist, kommt hier Apple Pay zum Einsatz. Wer den Dienst also bereits nutzt, kann diesen auch hier ganz einfach integrieren.

So müsst ihr im Prinzip nur noch an eine „kompatible“ bzw. unterstützte Tankstelle fahren, den Rüssel reinhalten und könnt dann einfach direkt weiterfahren. Das Auto bezahlt über Apple Pay ganz einfach automatisch. Bereits ab September zum Release des Systems soll der Dienst funktionieren, allerdings erst einmal nur in den USA und auch nur an den 1’600 Tankstellen der Firma HF Sinclair. Es ist daher vorerst davon auszugehen, dass ein weltweiter Release noch auf sich warten lässt.