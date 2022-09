Apple App Store: Preise von Apps erhöhen sich im Oktober deutlich

Apple verteilte nun an Entwickler*innen eine neue Preis-Tier-Liste für Apps die eine enorm hohe Erhöhung ankündigt. Denn geht es nun auch dieser Liste, werden Apps zwischen 20 und 25 Prozent teurer! Das gilt natürlich auch für In-App-Käufe. Allerdings ist die Erhöhung erst in den kommenden Wochen geplant. Wer also noch sparen will, sollte dieses schleunigst tun. Damit geht die Preiserhöhung der aktuellen iPhone 14-Modelle Hand in Hand mit den Apps im kommenden Oktober.

Apple erhöht Preise in der EU für Apps deutlich ab Anfang Oktober

Entwickler*innen können zwar einen Preis für ihre Apps im Apple App Store wählen, allerdings nur in einem gewissen Rahmen. Denn Apps werden in sogenannte Tierlisten für Preise eingeteilt. Beispielsweise liegt der günstigste Preis, der aktuell für Apps gesetzt werden kann bei 1.09 Euro. Ein alternativer Satz kann auch bei 0.49 Euro starten. Doch dabei bleibt es natürlich nun nicht mehr, wie offizielle Meldung von Apple an seine Developer zeigt. Der günstigste Tier fängt nun bei 1.19 Euro an. Der Zweitgünstigste Tier steigt übrigens von 2.29 Euro auf 2.49 Euro. Um höher Preis um so grösser fällt auch der Sprung aus.

Die oberste Grenze markierten übrigens bisher satte 1’099 Euro in der EU. Diese steigt nun auf 1’199 Euro. Somit kommen hier ordentliche 100 Zähler auf den Obergrenzenpreis oben drauf. Die Änderungen treten ab dem 5. Oktober 2022 in Kraft und damit schon in nicht einmal mehr zwei Wochen. Wollt ihr also davor noch sparen, solltet ihr Käufe von Apps, die eventuell noch in der Schwebe liegen, vielleicht noch vor besagtem Stichtag erledigen.