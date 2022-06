ZTE stellt neues Flaggschiff Axon 40 Ultra vor

Die Integration des MRC-Algorithmus-Upgrades, der intelligenten Pixelverbesserung und der intelligenten Display-Optimierungstechnologie in den UDC Pro-Display-Chip bringt für eine präzise und synchronisierte Anzeige. Mit seinem neuen, verbesserten Vollbildschirm ist das ZTE Axon 40 Ultra in der Lage, ein noch intensiveres Erlebnis zu schaffen und auf Schritt und Tritt spektakuläre Bilder zu bieten.

Die ZTE Corporation hat heute offiziell die weltweite Markteinführung des Axon 40 Ultra bekannt gegeben. Das ZTE Axon 40 Ultra, das sich durch ein signifikantes Upgrade der Under-Display Camera (UDC)-Technologie auszeichnet und ein Vorreiter in der computergestützten Fotografie mit mehreren Kameras sein soll, kommt ende Monat in die Läden. Das Smartphone verspricht ein hervorragendes Erlebnis in Bezug auf Display, Bildqualität und Leistung. Es ist mit dem brandneuen Snapdragon 8 Gen 1 Prozessor ausgestattet.

Die Bildschirmkonfiguration auf Flaggschiff-Niveau steigert die Spannung. Das ZTE Axon 40 Ultra ist mit einem 6.8 Zoll grossen AMOLED-Display ausgestattet, das eine Auflösung von 1116×2480 Pixel und somit FHD+, eine maximale Helligkeit von bis zu 1500 nits, eine 100-prozentige Abdeckung des breiten DCI-P3-Farbraums, eine 10-Bit-Farbtiefe und eine extrem breite Farbdarstellung von 1.07 Milliarden Farben unterstützt. Das Ergebnis soll ein leistungsstarkes, beeindruckendes Display mit hervorragender Bildqualität und atemberaubender Farbdarstellung sein. Das 6.8-Zoll-AMOLED-Display unterstützt zudem eine hohe Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und eine Touch-Abtastrate von 360 Hz. Die 1440Hz-Hochfrequenz-Dimmfunktion mit Pulsweitenmodulation (PWM) in Kombination mit einer Reduktion von blauem Licht, die das Bildschirmflimmern in dunklen Umgebungen zum Schutz der Augen verringert. Dies ist sogar vom TÜV Rheinland mit einer Eyesafe-Zertifizierung bestätigt worden.

Das ZTE Axon 40 Ultra ist das einzige Smartphone in der Branche, so ZTE, das 8k-Ultra-High-Definition-Aufnahmen unterstützt. Es ist auch das einzige Smartphone mit drei Hauptkameras in der Branche, das mit einer Schnappschussfunktion ausgestattet ist, die es ermöglicht, Objekte in Bewegung mit dem Customized Adaptive Shutter Algorithmus aufzunehmen. Zudem kann das Axon 40 Ultra als einziges mit allen drei Hauptkameras den Fokusabstand einstellen und dieser ist sogar manuell einstellbar, was die Fokussierungszeit erheblich verkürzt.

Ausserdem verspricht ZTE eine deutlich verbesserte Nachtaufnahme, die sich in der Super-Night-Scene-Videofunktion zeigt. Der einzigartige KI-Videografie-Algorithmus kann die Bildhelligkeit und Auflösung bei Videoaufnahmen in schwach beleuchteten Bereichen verbessern. Er soll ausserdem das Bildrauschen reduzieren und für eine naturgetreue Bildqualität sorgen.

Weiter sind im ZTE Axon 40 Ultra neue Modi für die Fotografie enthalten, etwa des Nachthimmels: Smart Moon, Star Photography Algorithm und AI Constellation, die neue Möglichkeit bieten sollen, hervorragende Nachtaufnahmen zu machen.

Specs des ZTE Axon 40 Ultra

Als Akku des Axon 40 Ultra von ZTE bietet mit 5000 mAh und der Unterstützung für superschnelles Aufladen mit 65 W eine lange Laufzeit.

Das ZTE Axon 40 Ultra ist mit der Flaggschiff-Konfiguration des neuen Snapdragon 8 Gen 1, UFS3.1 und LPDDR5 RAM ausgestattet. Dazu kommt das 6.8 Zoll grosse AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1116×2480 Pixel.

Das Flaggschiff-Smartphone verfügt ausserdem über die VC-Flüssigkeitskühlungstechnologie für eine bessere und höhere Leistung. Die Gesamtwärmeableitungsfläche der neunschichtigen Wärmeableitungsstruktur kann bis 36.356 mm² erreichen; mit Hilfe des neuen verbesserten Zweikanal-VC-Flüssigkeitskühlers kann die Wärmeleitfähigkeit des wasserfallartigen schnellen Wärmeleitungsdesigns um 400 Prozent erhöht werden; die Wärmeabsorptionskapazität der Graphen-Phasenwechsel-Dampfkammer mit Mikro-Nanohohlräumen in Luft- und Raumfahrtqualität wurde um 140 Prozent erhöht, ebenso wie die Wärmeleitfähigkeit.

Für das ultimative Spielerlebnis sind Snapdragon Sound, DTS-Audio-Stereo-Doppellautsprecher, ein linearer X-Achsen-Motor und eine hohe Bildwiederholrate von 90/120 im ZTE Axon 40 Ultra, um eine hervorragende Klangqualität und ein unvergleichliches Spielerlebnis zu bieten. Darüber hinaus unterstützt es vollständig die Hardware-Verschlüsselung und verfügt über einen unabhängigen TP-Sicherheitschip, um die Systemsicherheit zu erhöhen.

Die ganze Technik steckt in einem gebogenen Glaskörper. Das Smartphone ist mit einer 71 Grad stark gekrümmt und hat eine 3.9 mm starke Biegung, wodurch es angenehmer in der Hand liegen soll. Die Rückseite verfügt über rahmenloses Glasdesign, das die Triple-Kamera beherbergt und gleichzeitig die Metalloberfläche der Plattform verdeckt.

Preis und Verfügbarkeit

Der Verkauf des Axon 40 Ultra wird am 21. Juni 2022 auf der ZTE-Website am 21. Juni weltweit starten. Die Preise beginnen bei 829,- Euro bzw. SFr. für die Variante mit 8 GB RAM und 128GB internem Speicher. Für 12 GB RAM und 256 Speicher legt man 949,- Euro bzw. SFr. auf den virtuellen Ladentisch.

Quelle: ZTE