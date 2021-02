YouTube für Android: App spielt 4K-Videos nun auch ohne 4K-Display

YouTube bringt eine kleine, aber feine Änderung in seine YouTube-App, von der auch Handys ohne hohe Auflösung profitieren können. Das Update wird aktuell sowohl serverseitig, als auch als App-Update ausgerollt und kommt nach und nach bei den meisten Nutzerinnen und Nutzern an. Ob aber schlussendlich alle Geräte die Funktion erhalten und an welche Kriterien diese gebunden ist, bleibt weiterhin abzuwarten.

YouTube-App liefert 4K-Videos für Android aus, auch ohne 4K-Display

Bislang waren höhere Auflösungen für Videos auch nur höher auflösenden Displays in Handys vorbehalten, doch das ändert sich durch ein serverseitiges Update der App auf Android-Smartphones. Die YouTube-App liefert nun auch 4K-Videos für euch aus, auch wenn ihr gar kein 4K-Display im Handy verbaut habt. Allerdings wird die Funktion aktuell nur bestimmten Modellen angeboten, auch wenn wohl eine Grosszahl mittlerweile auf die neue Funktion zugreifen kann. Auf einem Huawei Mate 9 konnten wir diese noch nicht entdecken, aber auf einem Xiaomi Poco X3 NFC hingegen schon. Beide Geräte arbeiten mit 1080p-Displays.

Die Änderung hat natürlich einige Vorteile, denn die Inhalte werden in höheren Bitraten ausgeliefert, was selbst auf deutlich geringer auflösenden Displays für eine bessere Darstellung sorgt. Zudem könnt ihr nun auch 4K-Videos direkt vom Handy, an andere Geräte streamen, sofern die Funktion dafür unterstützt und die höhere Auflösung dann genutzt werden kann. Mit der neuen Funktion könnt ihr auch 4K-Videos in 60 Bilder pro Sekunde und HDR verwenden.