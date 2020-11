Xiaomi Redmi Watch: Neue Smartwatch mit hoher Akkulaufzeit vorgestellt

In China sind nicht nur neue Redmi-Smartphones, sondern interessanterweise auch eine neue Smartwatch vorgestellt worden. Diese ist die erste von Xiaomi unter dem Namen Redmi und soll der Konkurrenz gleich mit guten Werten und einem sehr niedrigen Preis auf den Schlips treten.

Xiaomi Redmi Watch: Hohe Akkulaufzeit und günstiger Preis im Kampf ums Handgelenk

Man sieht es zwar nicht immer, aber Smartwatches haben einen stillen Trend ausgelöst. Egal ob Fitness-Tracker oder eine handfeste intelligente Uhr. Nicht wenige Menschen tragen mittlerweile eine solche Uhr am Arm. Vorherrschend in diesem Gebiet bleibt allerdings Apple. Die Apple Watch ist die mit Abstand meistverkaufte Smartwatch. Die Redmi Watch von Xiaomi möchte nun ebenfalls in den Markt einsteigen und gleich mit guter Akkulaufzeit punkten.

Ausgestattet ist die Uhr mit einem 1,4 Zoll grossen Display mit 320 x 320 Pixel. Verbunden wird die Redmi Watch per Bluetooth 5.0 BLE, hat NFC an Bord und ist zudem auch wasserdicht. Bis zu 50 Meter soll die Redmi Watch von Xiaomi aushalten können. Das System liefert zudem rund 120 Watch-Faces mit. Zudem kann die Uhr begrenzt auch als Fitness-Tracker herhalten. Im Lieferumfang ist ein Silikon-Armband enthalten. Ihr könnt aber weitere dazu kaufen.

Besonders beeindrucken soll aber die Akkulaufzeit. 7 Tage sollen laut Xiaomi bei “normaler” Nutzung drin sein. Im Sparmodus sind sogar bis zu 12 Tage möglich. Um die Uhr von 0 auf 100 aufzuladen braucht es knapp 2 Stunden. Allerdings nutzt Xiaomi hier wie die meisten Hersteller eine eigene Lösung. Ihr könnt also eigene Kabel nicht verwenden. Als Betriebssystem kommt übrigens eine eigene Lösung zum Einsatz, was die App-Vielfalt einschränken dürfte. Wear OS ist also nicht dabei.