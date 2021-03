Redmi Note 10 (Pro Max): Neue Mittelklasse in Indien bereits offiziell vorgestellt

Die Redmi-Serie von Xiaomi ist das günstige Gegenstück zur grösseren High-End-Klasse der Mi-Modelle. Zuletzt stellte Xiaomi hier das Mi 11 vor und konnte damit durchaus begeistern. Die Vorbestellungen zum kommenden Top-Modell laufen jedenfalls auch in Europa aktuell heiss. Nun stellt der chinesische Hersteller mit dem Redmi Note 10 ein wesentlich günstigeres Modell vor, dass in die Richtung Mittelklasse greift. Wir sagen euch, was im neuen Modell drin steckt.

Xiaomi Redmi Note 10: AMOLED mit bis zu 120 Hertz und viel Speicherplatz

Und das ist eine ganze Menge, denn Xiaomi holt die 120 Hertz nun auch in seine Redmi-Serie. Das AMOLED-Display des Redmi Note 10 Pro Max misst 6.67 Zoll und hat eine mit 120 Hertz sehr hohe Bildwiederholrate. Ein Snapdragon 732G sorgt zusammen mit 6 oder 8 GB RAM sowie 64 oder 128 GB internen Speicher entsprechend für die Leistung. Ein 108-MP-Sensor von Samsung ist die Hauptkamera auf der Rückseite. Diese wird von drei weiteren Sensoren mit 8 MP + 5 MP + 2 MP unterstützt, die sich in Ultraweitwinkel, Telephoto und leider auch einem Makro-Sensor aufteilen.

Das Redmi Note 10 Pro (ohne Max) nutzt das gleiche AMOLED-Display mit 6.67 Zoll Diagonale und 120 Hertz. Unter der Haube werkelt zudem auch hier ein Snapdragon 732G mit 6 bis 8 GB RAM und 64 bis 128 GB interner Speicher. Unterschiede gibt es bei der Kamera, denn hier ist der Hauptsensor mit 64 MP bestückt. Die anderen drei Kameras sind aber identisch zum Pro Max-Modell. Sowohl das Pro Max als auch das Pro bieten zudem 5020 mAh beim Akku und laden diesen auch mit 33 Watt auf. Der wirklich deutliche Unterschied liegt hier also im Hauptsensor der Kamera.

Deutliche Unterschiede gibt es aber dann beim Redmi Note 10 zu sehen. Das AMOLED-Display ist mit 6.43 Zoll etwas kleiner und liefert 60 Hertz. Der Snapdragon 678 ist zudem deutlich langsamer und muss auch mit 4 bis 6 GB RAM auf weniger Arbeitsspeicher zurückgreifen. 64 und 128 GB stehen euch allerdings auch hier für den Speicherplatz zur Verfügung. Die rückseitige Kamera hingegen setzt auf einen 64 MP Sony-Sensor, einen 8 MP Ultraweitwinkel und zwei 2 MP Sensor die für Makroaufnahmen und Tiefenmessungen zuständig sind. Mit 5000 mAh ist der verbaute Akku fast so gross, wie in den etwas teureren Modellen.