Redmi Note 10 (Pro): Neue Mittelklasse für den Weltmarkt offiziell vorgestellt

Die Redmi-Serie von Xiaomi ist das günstige Gegenstück zur grösseren High-End-Klasse der Mi-Modelle. Zuletzt stellte Xiaomi hier das Mi 11 vor und konnte damit durchaus begeistern. Die Vorbestellungen zum kommenden Top-Modell laufen jedenfalls auch in Europa aktuell heiss. Nun stellt der chinesische Hersteller mit dem Redmi Note 10 ein wesentlich günstigeres Modell vor, dass in die Richtung Mittelklasse greift. Die Geräte unterscheiden dich deutlich von der Vorstellung im indischen Raum, der Rest der Welt bekommt sogar noch ein weiteres Modell dazu. Wir haben den Artikel also entsprechend angepasst.

Xiaomi Redmi Note 10: AMOLED mit bis zu 120 Hertz und viel Speicherplatz

Und das ist eine ganze Menge, denn Xiaomi holt die 120 Hertz nun auch in seine Redmi-Serie. Das AMOLED-Display des Redmi Note 10 Pro misst 6.67 Zoll und hat eine mit 120 Hertz sehr hohe Bildwiederholrate. Ein Snapdragon 732G sorgt zusammen mit bis zu 8 GB RAM sowie 64 oder 128 GB internen Speicher entsprechend für die Leistung. Ein 108-MP-Sensor von Samsung ist die Hauptkamera auf der Rückseite. Diese wird von drei weiteren Sensoren mit 8 MP + 5 MP + 2 MP unterstützt, die sich in Ultraweitwinkel, Telephoto und leider auch einem Makro-Sensor aufteilen.

Deutliche Unterschiede gibt es aber bereits beim Redmi Note 10 zu sehen. Das AMOLED-Display ist mit 6.43 Zoll etwas kleiner und liefert 60 Hertz. Der Snapdragon 678 ist zudem deutlich langsamer und muss auch mit 4 bis 6 GB RAM auf weniger Arbeitsspeicher zurückgreifen. 64 und 128 GB stehen euch allerdings auch hier für den Speicherplatz zur Verfügung. Die rückseitige Kamera hingegen setzt auf einen 48-MP-Sensor, einen 8 MP Ultraweitwinkel sowie zwei 2-MP-Sensoren die für Makroaufnahmen und Tiefenmessungen zuständig sind. Der Akku ist mit 5.000 mAh fast genauso groß.