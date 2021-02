Xiaomi Poco X3 Pro: Neues Modell könnte besser ausgestattet sein

Mit der Poco-Serie hat Xiaomi ziemlich Eindruck hinterlassen. Man bot einmal mehr viel Hardware für sehr wenig Geld an und die Erfolgsgeschichte soll auch in der Mittelklasse weitergehen. Im September veröffentlichte Xiaomi das Poco X3 NFC (bald bei uns im Test!) und dieses bekommt wohl in absehbarer Zeit Hilfe zur Seite gestellt. In diversen Zertifizierunngs-Behörden ist nun der Name Poco X3 Pro gefallen.

Poco X3 Pro: Kaum etwas zur Hardware bekannt, kommt auch in den Westen

Die wahrscheinlich leicht besser ausgestattete Mittelklasse ist in den USA in einem FCC-Listing aufgetaucht. Dort ist von der Modellnummer M2102J20SG die Rede und einem übergeordnetem Eintrag: dem Poco X3 Pro. Zudem ist auch eine IMEI-Nummer zu sehen, die darauf hindeutet, dass das Gerät auch für den internationalen Markt bestimmt ist und damit auch sehr wahrscheinlich nach Europa kommt.

Zur genauen Hardware können wir allerdings noch keine Angaben machen, da diese nicht wirklich erwähnt wird. Lediglich von LTE-Konnektivität ist die Rede, was wohl darauf schliessen lässt, dass wir hier kein 5G-Mobilfunk sehen werden. Ob es also Verbesserungen am Prozessor, dem Speicher oder gar auch dem Display geben könnte, bleibt abzuwarten.