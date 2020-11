Xiaomi Poco M3: Preis-Killer-Handy zum Black Friday bereits für 130 Euro erhältlich

Absolut gigantisch ist der Akku für diese Preisklasse. Satte 6000 mAh stopft Xiaomi in das Poco M3. Das Smartphone soll laut Hersteller bei normaler Nutzung unglaubliche 5 Tage durchhalten. Das würden wir gern in einem ausführlichen Test ausprobieren wollen, denn das klingt schon tatsächlich unheimlich gut. Vorinstalliert ist zwar noch Android 10 mit dem Xiaomi Poco Launcher, allerdings soll ein Android 11 Update in Kürze folgen. Ein Datum dafür gibt es aber noch nicht.

Das Xiaomi Poco M3 bringt ein 6,53 Zoll großes LED-Display in FullHD+-Auflösung mit. Im Inneren arbeitet ein Snapdragon 662 Prozessor der in der Mittelklasse anzusiedeln ist. 4 GB RAM und 64 GB inter Speicher sind verbaut. Es gibt aber auch eine Version mit 128 GB Speicher. Auf der Rückseite findet ihr eine Triple-Kamera mit einem Hauptsensor von 48 Megapixel. Die anderen beiden Sensoren lösen mit 2 MP auf und sollen die Hauptkamera unterstützen.

Absolut beeindruckend ist aber dann auch noch der Preis. Xiaomi verlangt für sein Poco M3 mit 64 GB gerade einmal 149 Euro. Das Smartphone kommt am 2. Dezember in Deutschland in den Handel, doch ihr habt schon am 27. November zum Black Friday die Chance das Gerät wesentlich günstiger zu erhalten. Der Hersteller bietet dann einen Rabatt im Vorverkauf auf das Modell und ihr zahlt nur noch 129 Euro!

Andere Hersteller verlangen für eine ähnliche Hardware (und viel weniger Akku) meist 200 Euro und mehr. Der Deal des Herstellers wird dann über den Online-Versandhändler Amazon über die Bühne gehen. Ihr solltet euch aber dann beeilen, denn das Modell dürfte schnell vergriffen sein.