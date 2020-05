Poco F2 Pro: Xiaomi stellt “Flaggschiff-Killer” für 500 Euro vor

Experten rechneten mit einem deutlich höheren Preis, nun ist es aber nicht ganz so gekommen. Das Poco F2 Pro wurde von Xiaomi gestern in einem Live-Stream vorgestellt und präsentiert absolute Top-Hardware zu einem sehr moderaten Preis. Das Smartphone kommt zudem auch offiziell nach Europa.

Poco F2 Pro mit Snapdragon 865 und AMOLED-Display

Das Poco F2 Pro ist mit einem Snapdragon 865 ausgestattet und bietet – je nach Wahl – 6 GB RAM (LPDDR4) und 128 GB Speicher oder 8 GB RAM (LPDDR5) mit 256 GB Speicher. Beim 6,67 Zoll großen Display setzt Xiaomi auf AMOLED für die Anzeige und FullHD+ bei der Auflösung. Allerdings sucht man hier schnelle Bildwiederholraten vergeblich: 60 Hz sind das Maximum, lässt sich aber auch noch gut mit arbeiten. Im Inneren sorgt ein riesiger Akku mit 4’700 mAh wahrscheinlich für eine ordentliche Laufzeit. Ein Schnellladegerät mit rund 30 Watt liegt dem Smartphone bei Auslieferung bei.

Bei der Quad-Kamera auf der Rückseite setzt Xiaomi auf vier unterschiedliche Sensoren, die mit 64 MP (Weitwinkel), 13 MP (Ultraweitwinkel), 5 MP (Telefotokamera) und 2 MP (Tiefensensor) auf Jagd nach guten Fotos gehen soll. Der Hauptsensor stammt von Sony und ist ein IMX686 und kümmert sich um die Bilder der 64-MP-Kamera. Die Selfie-Kamera macht Fotos mit 20 MP und ist in den oberen Teil des Rahmens eingelassen. Das Pop-Up-System ermöglicht so ein komplett notchloses und fast randloses Display und erinnert stark an das OnePlus 7 Pro aus dem vergangenen Jahr.