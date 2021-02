Xiaomi Mi 11 Ultra: YouTuber zeigt pikantes Detail der Rückseite – Video wieder offline

Zwar stellte der chinesische Hersteller Xiaomi das Mi 11 bereits offiziell vor, doch wurden eigentlich bis zu drei Modelle erwartet, mit einem möglichen Lite-Gerät sogar vier. Es fehlten auf der Bühne das Mi 11 Ultra und das Xiaomi Mi 11 Pro, die nun zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden sollen. Das Ultra-Modell hingegen ist nun sehr detailliert im Netz aufgetaucht und zeigt ein völlig neues Feature der Reihe auf der Rückseite.

Xiaomi Mi 11 Ultra: Display neben der Kamera liefert Zusatzinformationen

Der YouTuber Tech Buff PH hat in einem Video gleich zwei Modelle des Xiaomi Mi 11 Ultra in die Kamera gehalten, die sich aber lediglich in der Farbgebung unterscheiden. Das eine ist weiss, während das zweite Modell in schwarz daherkommt. Interessant dürfte aber das extrem grosse Kameragehäuse auf der Rückseite sein. Der sind nicht nur riesige Linsen zu sehen, sondern auch ein kleines Display, dass in das Gehäuse der Kamera eingelassen wurde.

Interessant ist der sehr hohe Detailgrad der Anzeige. Dort ist in einem Bild der komplette Homescreen zu erkennen, was nun zur Annahme führt, dass sogar Apps dort gestartet werden können. Ob das allerdings wirklich so ist, bleibt abzuwarten, auch wenn wir grad nicht wissen, warum man so etwas tun sollte. Wahrscheinlich hilft das zusätzliche Display euch bei euren Selfies, die ihr mit der hochauflösenden Kamera auf der Rückseite schiessen wollt.

Denn vor allem dort will Xiaomi wohl auch auftrumpfen. Der Hauptsensor soll mit 50 MP auflösen und der Weitwinkel- sowie der Telefoto-Sensor mit 48 MP. Letzterer soll einen Zoom von 120-facher Grösse erlauben. Das Samsung Galaxy S20 Ultra schaffte einen 100x-Zoom, doch die Qualität liess in unserem Test zum Galaxy-Modell zu wünschen übrig. Ob Xiaomi hier besser abschneidet, bleibt also abzuwarten.